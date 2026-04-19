Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (19/2, 21:00) για τη 2η αγωνιστική των Play-Offs της Stoiximan Super League, στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των δύο που θα πραγματοποιηθεί στην Λεωφόρο.
Λίγο πριν τη σέντρα έγινε γνωστή και η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
