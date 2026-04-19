Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού πήρε μια σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στην Κηφισιά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της Super League Κ19. Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, αλλά ανέβηκαν ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενοι και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ξεκίνησε χωρίς υψηλό ρυθμό, με την Κηφισιά να αμύνεται οργανωμένα και τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή. Όσο περνούσε η ώρα, οι γηπεδούχοι αύξαναν την πίεσή τους και άρχισαν να δημιουργούν τις πρώτες προϋποθέσεις για γκολ, κυρίως στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο 39’ ο Κολοκοτρώνης βρήκε τον Κάπελα σε καλή θέση, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ, ενώ στο 44’ ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης δοκίμασε σουτ από το ύψος της περιοχής χωρίς επιτυχία, στέλνοντας την μπάλα ψηλά.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασιστικά και στο 52’ πήρε το προβάδισμα. Ο Μαρίτσας υπέπεσε σε παράβαση πάνω στον Κολοκοτρώνη και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Μίλισιτς ανέλαβε την εκτέλεση και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-0, σκορ που έμελλε να μείνει μέχρι το τέλος, χαρίζοντας στους Πειραιώτες ένα πολύτιμο τρίποντο.

Ολυμπιακός Κ-19 (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Βενέτης, Καρκατσάλης (68′ Αβραμούλης), Μίλισιτς, Πλις, Τρικαλιώτης (68′ Αντωνίου), Κότσαλος (82′ Βαρσάμης), Σαντής (89′ Καλαϊτζίδης), Κάπελας, Κολοκοτρώνης (68′ Λάνα).

Κηφισιά Κ-19 (Ν. Κούστας): Τρούμπας, Κωστής, Ντράσι, Μαρίτσας, Φαϊτάκης, Πόθας, Σέψας (77′ Τουρκοχωρίτης), Πανούτσος (46′ Θεοδώρου), Μαντζώρος (46′ Ραπουσάι), Σαββίδης (46′ Φλούδας), Λίγδας (62′ Ελέζι).