Η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων εισέρχεται σε μια νέα φάση αβεβαιότητας, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους από τις χώρες που κάποτε θεωρούνταν «αδύναμοι κρίκοι» σε μια νέα τριάδα οικονομιών: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το νέο ακρωνύμιο BIF (Britain, Italy, France), όπως ανέδειξαν πρόσφατα οι Financial Times, αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία γύρω από τις δημοσιονομικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος δανεισμού στις τρεις αυτές μεγάλες οικονομίες.

Για χρόνια, ο όρος PIGS —που περιλάμβανε την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία— ήταν συνώνυμο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει μεταβληθεί αισθητά. Οι πρώην «αδύναμοι κρίκοι» έχουν επιδείξει σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ αντίθετα οι μεγάλες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης δείχνουν σημάδια πίεσης.

Ανοδικές αποδόσεις και αυξημένοι κίνδυνοι

Από το ξέσπασμα της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων έχουν κινηθεί ανοδικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, η αύξηση ξεπερνά τις 50 μονάδες βάσης, ενώ στη Γαλλία φθάνει τις 45 μονάδες. Αντίθετα, η Γερμανία, σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά χρέους, καταγράφει μικρότερη άνοδο, περίπου 38 μονάδων βάσης.

Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι τυχαία. Οι επενδυτές αποτιμούν υψηλότερο κίνδυνο σε χώρες με αυξημένο δημόσιο χρέος, ελλείμματα ή πολιτική αβεβαιότητα. Η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς συνδυάζει μεγάλο χρέος με περιορισμένα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν. Το ότι εμφανίζεται τόσο στο παλαιό όσο και στο νέο «αρνητικό» ακρωνύμιο, υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

Οι ιδιαιτερότητες Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνέπειες του Brexit και τη μεταβλητότητα της οικονομικής του πολιτικής. Παράλληλα, η Γαλλία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών και εσωτερικών πολιτικών εντάσεων, που επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Η αναζήτηση «ποιότητας» στις αγορές χρέους

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά όχι μόνο τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και την αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό. Σε ένα περιβάλλον όπου το χρήμα παύει να είναι φθηνό, οι αγορές γίνονται πιο επιλεκτικές και λιγότερο ανεκτικές σε δημοσιονομικές αποκλίσεις.

Η σύγκριση με τη Γερμανία αναδεικνύει την αξία της «ποιότητας» στο κρατικό χρέος. Τα γερμανικά ομόλογα εξακολουθούν να θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο, προσελκύοντας κεφάλαια σε περιόδους αναταραχής. Αυτό διευρύνει το χάσμα αποδόσεων και αυξάνει το κόστος δανεισμού για τις πιο ευάλωτες οικονομίες.

Μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην Ευρώπη

Η ανάδειξη των BIF ως νέου σημείου ανησυχίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ευρώπη βαδίζει προς νέα κρίση χρέους. Ωστόσο, υποδηλώνει ότι οι ισορροπίες αλλάζουν και πως ακόμη και οι μεγαλύτερες οικονομίες δεν είναι άτρωτες σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν η τάση αυτή θα αποδειχθεί διαρκής ή απλώς προσωρινή αντίδραση σε εξωτερικά σοκ. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση του όρου BIF υπενθυμίζει ότι στις αγορές χρέους η εμπιστοσύνη παραμένει εύθραυστη και μπορεί να μετατοπιστεί ταχύτατα, ακόμη και προς κατευθύνσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανες.