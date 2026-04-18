Η γεωπολιτική ένταση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και αυξάνοντας την ανησυχία των επενδυτών. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, που κλιμακώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, λειτούργησε ως καταλύτης για μια απότομη αλλαγή κλίματος, ανατρέποντας τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του 2026.

Παρά την προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη. Οι αγορές, που παραδοσιακά αντιδρούν αρνητικά σε περιόδους αστάθειας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέο κύμα πιέσεων. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στη σύγκρουση αυτή καθαυτή, αλλά και στις πιθανές συνέπειές της για την παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Ενεργειακοί κίνδυνοι και επιπτώσεις στην οικονομία

Κομβικό σημείο θεωρείται το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οποιαδήποτε διακοπή ή περιορισμός της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών ενέργειας, με άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό.

Ένα τέτοιο σενάριο θα ανάγκαζε τις κεντρικές τράπεζες να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική, προχωρώντας ενδεχομένως σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη.

Κατακόρυφη πτώση εμπιστοσύνης

Η κρίση αποτυπώνεται και στους δείκτες εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με στοιχεία της JPMorgan Asset Management, ο δείκτης εμπιστοσύνης κατέγραψε απότομη πτώση το πρώτο τρίμηνο του 2026, υποχωρώντας από τις 3,08 μονάδες στα τέλη του 2025 σε μόλις 0,23 μονάδες. Πρόκειται για πτώση που θυμίζει περιόδους έντονων κρίσεων, όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Αλλαγή στρατηγικής από τους επενδυτές

Η αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα και τις επενδυτικές επιλογές. Σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές αποφεύγουν το ρίσκο και στρέφονται σε πιο ασφαλή προϊόντα. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες προτιμούν καταθέσεις και λογαριασμούς αποταμίευσης, παρά τις χαμηλές αποδόσεις τους.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει να διατηρήσει ρευστότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γεγονός που αποτυπώνει τη διάχυτη επιφυλακτικότητα στην αγορά.

Μετατόπιση ενδιαφέροντος στις αγορές

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των επενδυτικών προτιμήσεων. Ενώ στην αρχή του έτους η Wall Street θεωρούνταν η πιο ελκυστική επιλογή, η κλιμάκωση της κρίσης οδήγησε πολλούς επενδυτές να επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον περισσότερο προς τις ευρωπαϊκές και εγχώριες αγορές.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι σε περιόδους αναταραχής το κεφάλαιο αναζητά «ασφάλεια πιο κοντά στη βάση του», αποφεύγοντας τα μεγάλα διεθνή ρίσκα.

Η επόμενη μέρα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί ως βασικός παράγοντας αποσταθεροποίησης για τις αγορές, επηρεάζοντας τόσο την ψυχολογία των επενδυτών όσο και τις στρατηγικές τους επιλογές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η πορεία της σύγκρουσης και η διατήρηση ή μη της εκεχειρίας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.