Ο καιρός φαίνεται πως αλλάζει σταδιακά από τη νέα εβδομάδα, μετά το ανοιξιάτικο σκηνικό που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρει στα ΝΕΑ ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο το σκηνικό θα διαφοροποιηθεί ως προς τα φαινόμενα.

Από τη Δευτέρα αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα γίνει πιο άστατος στη Βόρεια Ελλάδα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά τμήματα, φτάνοντας έως και την Αττική, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βροχές θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Πελοπόννησο και περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, από τη Δευτέρα έως και το τέλος της εβδομάδας, συστήματα βροχοπτώσεων θα επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως την Πέμπτη, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Παρά τη μεταβολή του καιρού, δεν αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ή στις εναέριες μετακινήσεις. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα πέντε με έξι μποφόρ, φτάνοντας το πολύ τα επτά σε ριπές, διατηρώντας έτσι ομαλές συνθήκες τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.