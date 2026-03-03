Στα ύψη εκτινάσσονται ξανά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν αναστείλει την παραγωγή από το μεγαλύτερο προμηθευτή στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, το Κατάρ.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στη Γηραιά Ήπειρο (TTF) σκαρφάλωσαν σήμερα στα 54,27 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh) με άνοδο 22%. Χθες είχαν καταγράψει ράλι της τάξης του 45%. Είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου οι τιμές TTF διαμορφώνονταν στα 31,5 ευρώ/ MWh.

Βασική αιτία για το άλμα των τιμών TTF θεωρείται η αναστολή παραγωγή φυσικού αερίου από την QatarEnergy στα πλαίσια του πολέμου στο Ιράν και των γενικότερων επιθέσεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Επίσης από τις εξελίξεις έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ναύλοι για τις μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι ημερήσιες τιμές μεταφοράς για τα δεξαμενόπλοια LNG έχουν αυξηθεί κατά 40% ήδη από χθες Δευτέρα, μετά την αναστολή της παραγωγής από το Κατάρ.

Οι τιμές μεταφοράς μέσω του Ατλαντικού αυξήθηκαν στα 61.500 δολάρια την ημέρα τη Δευτέρα, σημειώνοντας αύξηση 43% ή κατά 18.750 δολάρια από την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία τιμολόγησης ναύλων για LNG, Spark Commodities, τα οποία επικαλείται το Reuters. Οι τιμές μεταφοράς LNG μέσω του Ειρηνικού ανέβηκαν στα 41.000 δολάρια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 45% ή κατά 12.750 δολάρια από την Παρασκευή, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η εταιρεία αναλύσεων της αγοράς LNG, Fraser Carson, εκτιμά ότι οι τιμές μεταφοράς LNG θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σε ημερήσια βάση τα 100.000 δολάρια αυτή την εβδομάδα, λόγω περιορισμένης προσφοράς, ανέφερε επίσης το Reuters.

Ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Αν και η Ευρώπη δεν βασίζεται κυρίως στο φυσικό αέριο από το Κατάρ για τις προμήθειές της, οι αναλυτές λένε ότι ο έμμεσος αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικός.

Εάν διαταραχθεί ο εφοδιασμός προς την Ασία οι αγοραστές εκεί ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικά φορτία, αυξάνοντας τον παγκόσμιο ανταγωνισμό –και τις τιμές- για LNG. Αυτό πιθανότατα θα ωθήσει τις τιμές υψηλότερα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ έκοψε τους δεσμούς με τη Ρωσία από όπου προμηθευόταν φυσικό αέριο. Το Κατάρ στην πορεία άρχισε να γίνεται όλο και πιο σημαντικός προμηθευτής για την Ευρώπη. Η ΕΕ αγοράζει μεγάλες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ.

Επίσης αυτό το διάστημα διαμορφώνονται σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τα αποθέματα φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνονται επί του παρόντος κάτω από το 30% – σε σύγκριση με περίπου 40% πέρυσι- δείχνουν στοιχεία του Euronews. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας ήταν γεμάτες κατά 20,5% μέχρι το Σάββατο, ενώ της Γαλλίας στο 21%, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Τα Στενά του Ορμούζ

Με τη Μέση Ανατολή να αποτελεί βασικό κέντρο για την εφοδιασμό σε ενέργεια όλου του κόσμου, οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου δια θαλάσσης βρίσκονται στο επίκεντρο των φόβων της αγοράς.

Τα Στενά του Ορμούζ, το στενό θαλάσσιο πέρασμα που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν, είναι ένα από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς στον κόσμο για πετρέλαιο και LNG, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από το Κατάρ. Το Ιράν έχει κινηθεί για να μπλοκάρει την κυκλοφορία των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, εγείροντας ανησυχίες για γενικότερες διακοπές εφοδιασμού.