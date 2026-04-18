Τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Ρουμανία ενέκρινε η Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο ρουμανικών προϊόντων στην κινεζική αγορά, υπό αυστηρούς όρους ασφάλειας και ποιότητας.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται στην Κίνα πρέπει να συσκευάζονται με ολοκαίνουργια υλικά που πληρούν τα κινεζικά πρότυπα.

Οι νέες προϋποθέσεις εισαγωγής

Η κίνηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους Ρουμάνους παραγωγούς που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές να εξάγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τυριά, γάλα σε σκόνη, προϊόντα ορού γάλακτος και βρεφικό γάλα. Όλα πρέπει να παρασκευάζονται από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα και να ανταποκρίνονται στα κινεζικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Οι εγκαταστάσεις εξαγωγής οφείλουν να έχουν εγκριθεί από τις ρουμανικές αρχές και να είναι καταχωρημένες στην Κίνα. Το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από αγροκτήματα απαλλαγμένα από σοβαρές ζωικές ασθένειες και να βρίσκεται υπό επίσημη εποπτεία.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά υγείας και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για υπολείμματα, επεξεργασία και ιχνηλασιμότητα, όπως διευκρίνισε η κινεζική εποπτική αρχή εμπορίου.

Αυστηρές προδιαγραφές συσκευασίας

Η εξωτερική συσκευασία των προϊόντων θα πρέπει να φέρει ετικέτα στα κινεζικά και στα αγγλικά, με αναλυτικές πληροφορίες όπως προδιαγραφές, τόπος προέλευσης, προορισμός, όνομα προϊόντος, βάρος, στοιχεία κατασκευαστή, αριθμό καταχώρισης στην Κίνα, παρτίδα παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια ζωής.

Αντίστοιχα, η εσωτερική συσκευασία πρέπει να συμμορφώνεται με τους κινεζικούς κανονισμούς και να αναφέρει τη χώρα προέλευσης, το όνομα του προϊόντος, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, τα στοιχεία του κατασκευαστή, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και τη διάρκεια ζωής.

Το μνημόνιο γεωργικής συνεργασίας

Η συμφωνία για τις εισαγωγές εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου γεωργικής συνεργασίας που υπέγραψαν η Κίνα και η Ρουμανία στις 17 Μαρτίου, με στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της Κίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Γαλακτοκομικών της Κίνας, τα έσοδα των κινεζικών γαλακτοκομικών εταιρειών ανήλθαν το 2024 σε 510 δισεκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 71 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική του κλάδου στη χώρα.