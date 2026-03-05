- IDF: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης»
IDF: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης, έχουμε καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν»
Στην έκτη ημέρα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν επιτύχει σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον εναέριο χώρο του Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σε ενημέρωση προς τους […]
Αλγερία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλγερίας σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος τους συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από βάση στα νότια του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/3) το αλγερινό υπουργείο Άμυνας. «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου BE 1900, συνετρίβη (…) μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση […]
ΗΠΑ: Ο Τραμπ απομάκρυνε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ θα παραιτηθεί στο τέλος του Μαρτίου και ότι ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μούλιν, Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα, θα αναλάβει τη θέση της. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν, θα […]
Στενά του Ορμούζ: Timelapse βίντεο δείχνει πώς άδειασε μέσα σε λίγες ώρες
Ένα timelapse βίντεο δείχνει πώς το Στενό του Ορμούζ άδειασε από πλοία μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει. Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν […]
Φρουροί της Επανάστασης: Ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ », δήλωσαν στο Telegram, […]