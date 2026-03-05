Ένα timelapse βίντεο δείχνει πώς το Στενό του Ορμούζ άδειασε από πλοία μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει. Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν […]