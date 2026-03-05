Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία και ειδικότερα ο σταθμός της CIA στη Ριάντ, δέχθηκε πλήγμα τη Δευτέρα από ύποπτο ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο σταθμός αποτελούσε τον άμεσο στόχο της επίθεσης.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, η αμερικανική πρεσβεία στη Ριάντ επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και υλικές ζημιές. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των επιθέσεων κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Η αποστολή των ΗΠΑ στο βασίλειο εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή της πρεσβείας μέχρι νεωτέρας, κάνοντας λόγο για «επίθεση» στις εγκαταστάσεις. Την Τρίτη, ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού για υπηρεσίες πολιτών, τόσο ρουτίνας όσο και έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωση ασφαλείας, η αποστολή τόνισε πως «υπάρχει απειλή επικείμενων επιθέσεων με πυραύλους και UAV πάνω από το Νταχράν» και κάλεσε τους πολίτες «να μην προσέλθουν στο Προξενείο των ΗΠΑ».