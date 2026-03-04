Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού τους από την Κύπρο, μετά την ιρανική επίθεση σε βρετανική στρατιωτική βάση στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση αφορά επίσης τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και δύο αμερικανικά προξενεία στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «έδωσε την άδεια στους μη απαραίτητους εργαζομένους της αμερικανικής κυβέρνησης», καθώς και στις οικογένειές τους, «να αναχωρήσουν από την Κύπρο» λόγω αυξημένων κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Ανάλογες οδηγίες εκδόθηκαν και για τους μη απαραίτητους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, καθώς και στα προξενεία στη Λαχώρη και το Καράτσι του Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι το καθεστώς λειτουργίας της πρεσβείας του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ δεν έχει τροποποιηθεί.

Το Ομάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα, ιδίως εκείνα που στόχευσαν την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

