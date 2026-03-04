Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε περιοχές νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και επίσημα μέσα ενημέρωσης, την πέμπτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στη σύγκρουση, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη του επίθεση εναντίον του Ισραήλ έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Η ενέργεια αυτή έγινε, όπως ανέφερε, για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας. Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου από την Αραμούν δείχνει ασθενοφόρα συγκεντρωμένα μέσα στη νύχτα και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία.

Στην Μπααλμπέκ, πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν, καθώς οικογένειες παρέμεναν εγκλωβισμένες κάτω από τα συντρίμμια.

Στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, βομβαρδισμός έπληξε ξενοδοχείο, με ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το ANI, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Εκκενώσεις και νέες προειδοποιήσεις

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τα ξημερώματα τους κατοίκους ακόμη 13 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, εκδίδοντας «επείγουσες προειδοποιήσεις» πριν από νέους βομβαρδισμούς. Νωρίτερα, είχε εκδώσει παρόμοια εντολή για 16 κοινότητες.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, παραθέτοντας ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Αντίποινα της Χεζμπολά και απώλειες

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση της ημέρας, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος και ειδικά στα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιό της.

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 335 έχουν τραυματιστεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας, πριν από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς.

Τρεις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια «σε τραυματίες εξαιτίας εκρήξεων στην περιοχή της Τύρου», όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «να προστατεύουν το υγειονομικό προσωπικό».

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πάνω από 58.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολά.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr