Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το βράδυ της Τετάρτης ειδική πτήση επαναπατρισμού για Βρετανούς υπηκόους που επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Ομάν, εν μέσω της σύγκρουσης που μαίνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Foreign Office, η πτήση θα αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Μουσκάτ στις 7 μ.μ. και απευθύνεται σε Βρετανούς πολίτες, στους συντρόφους τους και στα παιδιά τους κάτω των 18 ετών, εφόσον διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως αναφέρει το Foreign Office, προτεραιότητα για την πτήση εκκένωσης θα δοθεί στους πιο ευάλωτους πολίτες, ενώ οι βρετανικές αρχές θα επικοινωνήσουν απευθείας με όσους βρίσκονται στο Ομάν. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο της Μουσκάτ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Για τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι Βρετανοί υπήκοοι, απαιτείται έγκυρη βίζα ή άδεια εισόδου ή παραμονής διάρκειας άνω των τριών μηνών.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επιτρέψει στο μη απαραίτητο προσωπικό του και στις οικογένειές τους στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να αποχωρήσουν, όπως ανέφεραν οι πρεσβείες των ΗΠΑ στις δύο χώρες του Κόλπου την Τρίτη. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς το Ιράν εξαπολύει αντίποινα μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.