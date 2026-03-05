Σοβαρή ένταση επικρατεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν. Βίντεο κατέγραψαν μαύρο καπνό πάνω από τη Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι. Οι αρχές ενεργοποίησαν συναγερμούς σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Σάρτζα. Τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν πυραύλους και drones.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drones στο Άμπου Ντάμπι. Προειδοποιήσεις στάλθηκαν στους κατοίκους μέσω κινητών τηλεφώνων περίπου στις 8 μ.μ., ενώ νωρίτερα υπήρξε σύσταση να βρουν καταφύγιο.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ncema) καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών.

JUST NU: Abu Dhabi attackerat! Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh — Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026