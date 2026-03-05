Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Παπαδημητρίου «έσπασε» τη σιωπή του στους Betarades και έκανε έναν εκτενή απολογισμό για τη θητεία του στο «τριφύλλι», αγγίζοντας όλα τα καυτά μέτωπα: από την προπονητική αστάθεια και τις επιλογές στον πάγκο, μέχρι το μπάτζετ, τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ και τις μεταγραφές που σημάδεψαν την τελευταία διετία. Με αιχμές, αυτοκριτική αλλά και σαφείς τοποθετήσεις, ο πρώην τεχνικός διευθυντής μίλησε για τον Παναθηναϊκό που παρέλαβε, για τη συνεργασία του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την αποχώρησή του, για την «αποτυχία» της εποχής Τερίμ, για την υπόθεση Σάρι που δεν έκλεισε ποτέ, αλλά και για τις αποφάσεις που – όπως παραδέχεται – τον βαραίνουν προσωπικά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «Betarades»:

«Στην κάθε ομάδα που δούλεψα, έχω μόνο καλές αναμνήσεις, γιατί αυτό μένει στο τέλος. Όταν είσαι σε μεγάλες ομάδες, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα δεχτείς τη μεγαλύτερη κριτική μετά τον πρόεδρο».

33 παίκτες, έξι προπονητές: Τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός:

«Καταρχήν θα μιλήσουμε για τους προπονητές: Το νούμερο που εγώ είχα είναι 4 και όχι 6. Δεν είναι ένα νούμερο που μας τιμά, γιατί κάθε ομάδα πρέπει να έχει μία σταθερότητα. Αυτό δεν επετεύχθη κι αυτός είναι ο πιο σοβαρός λόγος που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το Πρωτάθλημα. Προπονητικά δεν καταφέραμε να βρούμε αυτό το όνομα που θα δώσουν μία σταθερότητα και ηρεμία. Το τελευταίο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, θεωρώ πως δεν ήταν καν πρόβλημα, ήταν το ρόστερ του».

Για το τι Παναθηναϊκό βρήκε:

«Πήγα σε μία δύσκολη στιγμή, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε χάσει το Πρωτάθλημα στα τελευταία παιχνίδια με τον covid. Σε ένα κλίμα απογοήτευσης, για το τι φταίει. Και μία από τις αποφάσεις που πήρε το κλαμπ, ήταν πως πρέπει να έρθει ένας αθλητικός διευθυντής, γιατί ο σύλλογος ήταν τότε υποστελεχωμένος. Πριν τον Γιοβάνοβιτς ήταν στις χαμηλές θέσεις, που δεν του αρμόζει. Όταν πήγα εγώ, έλεγαν όλοι γιατί χάθηκε το Πρωτάθλημα, μία τόσο μεγάλη ευκαιρία. Η ανάλυση που γινόταν εσωτερικά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος του δρόμου και ειδικότερα στον β’ γύρο, υπολειπόταν και σε ποσότητα και σε ποιότητα της ΑΕΚ. Άρα ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή έπρεπε με απόφαση του κ.Αλαφούζου να αυξήσει το μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να έρθουν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές και περισσότεροι. Τότε ο Αλαφούζος μου είπε πως θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πάση θυσία στους ευρωπαϊκούς ομίλους».

Για τη συνύπαρξη με τον Γιοβάνοβιτς: «Είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και με τον Γιοβάνοβιτς και με τον οποιονδήποτε προπονητή συνεργάστηκα, όλοι οι παίκτες που ήρθαν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του προπονητή».

Για την αποχώρηση του Γιοβάνοβιτς κι αν τη γνώριζε:

«Είναι αστείο, που έχει ειπωθεί και γραφτεί, ότι ο τεχνικός διευθυντής δεν γνώριζε. Αν δεν γνώριζε, πρέπει να φύγει. Εγώ σαν επαγγελματίας, ποτέ δεν θα έβγαινα να πω ότι αυτή την απόφαση την πήρε ο πρόεδρος, αν δεν το έλεγε ο ίδιος. Επειδή όμως το θέμα το άνοιξε ο ίδιος, ναι, ήταν προσωπική του απόφαση, αλλά η δική μου εισήγηση ήταν αρνητική, να μη φύγει».

Για το πού θα έφτανε οι Παναθηναϊκός αν δεν έφευγε ο Γιοβάνοβιτς:

«Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά δεν ξέρω αν θα έπαιρνε το Πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα δεν θα έβγαινε 4ος. Σε ένα ρόστερ που κατά 70% είχε μάθει να δουλεύει με τον Γιοβάνοβιτς, τα αποδυτήρια ήταν σοκαρισμένα. Έχασε χρόνο η ομάδα».

Για την έλευση του Τερίμ:

«Ο Τερίμ ήταν τεράστιο όνομα προπονητικά. Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο κρινόμαστε όλοι από τα αποτελέσματα και ήρθε για να πάρει το Πρωτάθλημα, δεν το πήρε, ήρθε 4ος, άρα απέτυχε».

Για το αν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός επί θητείας του:

«Όταν χάνεις ένα Πρωτάθλημα την τελευταία στιγμή και μάλιστα με προβάδισμα 12 βαθμών, αυτό είναι κάτι που μένει στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα θέμα που είχε δημιουργηθεί, προκαλεί στο μυαλό αμφιβολίες. Κάναμε φανταστικά προκριματικά το καλοκαίρι. Άρα ο πρώτος στόχος επετεύχθη και αρχίσαμε στο Πρωτάθλημα. Εκεί είχαμε σκαμπανεβάσματα, κυρίως στα ντέρμπι. Στη συνέχεια είχαμε αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa, με εντός έδρας ήττα από τη Χάιφα. Ήταν ένα πρότζεκτ που είχε τα πάνω και τα κάτω του, ήταν στον τρίτο του χρόνο. Οπότε μέχρι τη στιγμή της αλλαγής υπήρχαν τα ups and downs αλλά το πρόσημο ήταν θετικό».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να πάει κάποιος παίκτης στον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι τόσο μεγάλη ομάδα που όταν λες το όνομα “Παναθηναϊκός”, όλοι είναι θετικοί. Στο πρώτο διάστημα δεν πήγαμε να πάρουμε παίκτες από την Παρί όπως φέτος με τον Σάντσες. Αυτό έγινε σταδιακά, όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αλλά το brand name του Παναθηναϊκού ακόμα και στις δύσκολες μέρες του, είναι τεράστιο».

Για την υπόθεση του Μαουρίσιο Σάρι:

«Είναι ένα τεράστιο όνομα, τεράστιος προπονητής. Συνήθως αυτά τα ονόματα είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στον Παναθηναϊκό, παρά ταύτα εκείνη την εποχή στοχεύσαμε σε αυτά τα ονόματα. Δεν ήταν μία κουβέντα η οποία έγινε ένα ραντεβού και ο κ.Σάρι είπε “ευχαριστώ, δεν έρχομαι”. Άκουσε τι δίναμε, ίσως δώσαμε και παραπάνω από όσα έπρεπε. Το προσπαθήσαμε υπέρ του δέοντος, ο Παναθηναϊκός όφειλε να το προσπαθήσει γιατί θα ήταν πολύ καλή επιλογή για τον σύλλογο. Δεν προχώρησε και πήγαμε στο plan b και c. Δεν ήταν οικονομικό το θέμα που δεν ήρθε, υπήρχαν κάποια προβλήματα στην προσωπική του ζωή που τον κράτησαν εκεί».

Για το αν η επιλογή του μετά τον Σάρι ήταν ο Αλόνσο:

«Δώσαμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτή την επιλογή, στο διάστημα αυτό, καταλαβαίνετε ότι κάποια ονόματα τα χάσαμε. Το plan b χάθηκε. Ναι, επικοινωνιακά και με βάση τα βιογραφικά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο κουβάς των προπονητών που έρχονται στην Ελλάδα είναι νέοι που έρχονται και τους πιστεύεις, άλλοι που είναι σε μία πτώση στην καριέρα τους και θέλουν να αναγεννηθούν και κάποιοι που είναι στα κάτω τους και λες “μήπως με την εμπειρία τους μπορέσουμε να κάνουμε κάτι…”. Ο Αλμέιδα και ο Αλόνσο είναι στην κατηγορία που δεν έχουν εμπειρία και τους πιστεύεις για να κάνουν κάτι. Εμείς τότε με τον Σάρι πήγαμε στον κουβά των προπονητών που συνήθως δεν έρχονται στην Ελλάδα. Ο Αλόνσο ήταν νέος προπονητής, με επιτυχίες εκεί που βρισκόταν. Με ποδοσφαιρικά κριτήρια ήρθε. Πίστευα ότι μπορούσε να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή. Το πλάνο που είχε ο Αλόνσο ήταν καλό αλλά αργό και ο Παναθηναϊκός δεν είχε χρόνο. Ο Αλόνσο ήταν δική μου επιλογή και δική μου ευθύνη που δεν βγήκε. Η πίεση του Παναθηναϊκού νομίζω ότι τον κατάπιε. Δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος του Παναθηναϊκού».

Για το αν ο Αλόνσο άφησε «καμμένη γη»:

«Δεν υπάρχει καμμένη γη. Αυτό το καμμένη γη που χρησιμοποιούμε στον Παναθηναϊκό, ισοπεδώνει τα πάντα. Μπορεί να μην πέτυχε στον Παναθηναϊκό, αλλά πήρε Champions League εκεί που ήταν, {ρωταθλήματα και χτίσαμε πέρυσι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Για μένα δεν υπάρχει καμμένη γη. Υπάρχει αποτυχία αλλά όχι καμμένη γη. Άφησε ένα πολύ καλό ρόστερ που χτίστηκε από εμένα και τον Αλόνσο. Έφυγε γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε από τους ποδοσφαιριστές αυτό που θέλαμε. Ο προπονητής έφταιγε και έφυγε. Η κουβέντα της περσινής χρονιάς ήταν ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ».

Για το τι είχε ο Βιτόρια που δεν είχε ο Αλόνσο:

«Ήταν η πρώτη μας επιλογή. Ήταν επιλογή του κλαμπ συνολικά. Ήταν ο προπονητής με τη μεγαλύτερη εμπειρία, ένας έμπειρος προπονητής που στη μέση της χρονιάς θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα ρόστερ που δεν ήταν δικό του. Δεν θα παρατούσε ποτέ τη χρονιά ο Παναθηναϊκός Οκτώβριο μήνα. Ήρθε ο Βιτόρια και μάλιστα στα πρώτα του ματς είχαμε ένα πολύ μεγάλο σερί νικών. Είχε να διαχειριστεί ένα ρόστερ που δεν ήταν δικό του, αλλά είχε την εμπειρία να το κάνει για να τρέξουμε τη χρονιά».

Για το αν τα είχαν κάνει όλα σωστά μέχρι τότε στο χτίσιμο:

«Αν ήμασταν καλά, δεν θα πηγαίναμε στην απομάκρυνση του προηγούμενου προπονητή. Στο πρόσωπο του Βιτόρια βλέπαμε τον άνθρωπο που θα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά για να προχωρήσει η ομάδα. Στη χρονιά που πέρασε, ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του. Και αδικήθηκε σε κάποια παιχνίδια από τη διαιτησία, πιο χαρακτηριστικό το ματς των Σερρών. Αλλά θέλω να σταθώ περισσότερο στα δικά μας λάθη, αυτοκτονήσαμε. Όταν μπήκαμε στα Play-Offs και παίξαμε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, χάσαμε κι από εκεί και πέρα κάναμε ένα focus στη διεκδίκηση της 2ης θέσης για να αξιολογήσουμε μετά την κατάσταση».

Για το αν υπήρχε σωστή λειτουργία σκάουτινγκ και κεντρική φιλοσοφία στο ποδοσφαιρικό τμήμα:

«Φυσικά υπήρχε κεντρική φιλοσοφία. Αν κάποιος, με πρώτο εμένα, διαφωνεί σε αυτό που γίνεται, ας φύγει. Ας σηκωνόμουν να φύγω. Όταν βγαίνεις από την πόρτα, υπάρχει μία κεντρική ιδέα. Αν διαφωνείς, φεύγεις. Πάμε τώρα στο σκάουτινγκ: όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε τεχνικός διευθυντής, άρα δεν υπήρχε κάτι. Βρήκα ένα σκάουτινγκ που άρχιζε και τελείωνε στον Μάκη Λιβαθυνό. Έφερα δύο παιδιά γι’ αυτό. Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό μία τεράστια data base που έμεινε στην ομάδα. Το σκάουτινγκ είναι κάτι που εξελίσσεται. Το αν είναι χαμηλού ή υψηλού επιπέδου, το κρίνει η επιτυχία των μεταγραφών. Για μένα τα ποσοστά επιτυχίας του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλά στις μεταγραφές. Το αν πάρεις από αυτούς τους παίκτες το 100% είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής κάποιος που έχει παραστάσεις που δεν είχε κανείς στην Ελλάδα. Και βέβαια ήθελα να μεγαλώσω το σκάουτινγκ, να έρθουν και άνθρωποι που ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να έρθουν. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα “Χ” σκάουτινγκ στον Παναθηναϊκό κι απ’ ό,τι μαθαίνω αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί. Το να ισοπεδώνουμε τους προηγούμενους για να πάμε σε ένα καινούργιο, τις δομές του Παναθηναϊκού δεν τις βοηθάει».

Για το αν ήταν καλά η δομή και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού στα 2,5 χρόνια του:

«Όταν εγώ ήρθα στον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος που έρχομαι τη μία μέρα και διαλύω τα πάντα. Βρήκα μία ομάδα, μία Ακαδημία, δεν ήμασταν πολλά άτομα. Ήθελα τον χρόνο μου και στη Β’ ομάδα και στην Ακαδημία. Ενημερώνομαι: τι είναι η Β’ ομάδα στον Παναθηναϊκό. Δημιουργήθηκε λόγω του κύρους του Παναθηναϊκού. Είχε έξι παιδιά από τις Ακαδημίες κι έπρεπε να κάνει μεταγραφές για τις υπόλοιπες θέσεις. Άρα δεν είχε το υλικό για να στηρίξει μία Β’ ομάδα. Και στοιχίζει 2 εκατ. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να υποστηρίξεις μία Β’ ομάδα, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα στην Ακαδημία σου. Εκεί λοιπόν πάρθηκε μία στρατηγική απόφαση, της κατάργησης της Β’ ομάδας και να δοθούν αυτά τα χρήματα για την Ακαδημία σου και το προπονητικό κέντρο. Αποφασίσαμε να στηρίξουμε κάποια παιδιά, Κάτρης, Κυριόπουλος που θα γίνουν επαγγελματίες, θα δοθούν δανεικοί και θα επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό. Απ’ αυτή την απόφαση, που δεν είναι εύκολη, πάλι βγήκε κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Από πέρυσι η Ακαδημία άρχισε να αναδιοργανώνεται. Κάναμε πέρυσι πρόταση στον κ.Ελευθεριάδη που ήταν στον ΟΦΗ, μας είπαν ότι είχε συμβόλαιο και δεν μπορούσε να έρθει εκείνη τη στιγμή. Άρχισε έτσι η αναδόμηση της Ακαδημίας από το μηδέν. Δεν επιλέξαμε να πάμε σε έναν τεχνικό διευθυντή Ακαδημίας απλά για να έχουμε. Ξέραμε ότι ο κ.Ελευθεριάδης θα είναι του χρόνου στην αγορά. Βάλαμε ανθρώπους του Παναθηναϊκού σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Λυπάμαι που το λέω αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ανθρώπους μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε στις κλήσεις της Εθνικής 6-7 παίκτες του Παναθηναϊκού που μέχρι τότε είχε 1-2. Αυτό το έργο χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος ήρθε ο κ.Ελευθεριάδης και συνεχίζεται. Ο Κάτρης από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν για να παίξει στον Παναθηναϊκό, δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε στην τύχη του».

Για το καλοκαίρι του Βιτόρια:

«Από την εποχή Τερίμ έχει υπογράψει ο Μαξίμοβιτς. Το μεσημέρι είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, το βράδυ υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο υπογράφουμε τον Μπάλντοκ, το πλάνο μας ήταν με Μπάλντοκ, Βαγιαννίδη στο δεξί μπακ και τον Κώτσιρα all around. Ελεύθερος ο Μπάλντοκ και ο Μαξίμοβιτς. Μετά ήρθε ο Ίνγκασον. Δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ, γιατί έχουν γραφτεί 3-4 εκατ. Ήρθε ως ελεύθερος! Ο Τετέ ήρθε με 4 εκατ. και λίγο πάνω, με ένα συμβόλαιο 2.5 εκατ. ευρώ, αλλιώς δεν θα μπορούσες να τον πείσεις να έρθει. Ο Πελίστρι, σε πολύ καλή ηλικία, βασικός στην Ουρουγουάη, με ένα Μουντιάλ μπροστά του. Ήρθε ο Μαξ, μια μεταγραφή που δεν ήρθε, που δεν έπρεπε καν να περάσει τον ιατρικό έλεγχο. Λάθος του Παναθηναϊκού. Ήρθε ο Ουναΐ, τεράστια επιτυχία που τον έφερε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Τα λεφτά που ξοδέψαμε είναι αυτά για Τετέ και Πελίστρι και είναι νορμάλ λεφτά για παιδιά 22-23 ετών, από τα Πρωταθλήματα που ήρθαν. Πρόσφατα ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τετέ πάνω από τα λεφτά που τον αγόρασε, κατά την γνώμη μου μπορούσε να κάνει και καλύτερο deal. Είναι παιδιά που θα φέρουν λεφτά στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το καλοκαίρι εκείνο».

Για το τέλος εκείνης της χρονιάς:

«Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα ποσοστά κατοχής με τις μικρές ομάδες, 5-6 ποιοτικές ευκαιρίες που δεν τελείωνε ποτέ και έτσι χάσαμε βαθμούς. Και τα ντέρμπι που τα κέρδιζε μεν, αλλά με κλεφτοπόλεμο. Εμείς θέλαμε μια ομάδα κυρίαρχη. Κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος με την 2η θέση, θέλαμε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Η σκέψη για αλλαγή θα ήταν μόνο για μεγάλο προπονητή. Έγινε η επαφή με τον Σάρι, η απάντησή του ήταν όχι. Όταν μπήκαμε στο καλοκαίρι, το cost control ήταν εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Αλαφούζος δεν έχει λεφτά, ίσα ίσα, θέλει να βάλει περισσότερα. Το μπάτζετ θα μπορούσε να πάει πολύ πιο πάνω, από την υπερβολική αγάπη του προέδρου. Το μόνο έσοδο που είχε η ομάδα όταν πήγα, ήταν τα εισιτήρια. Στόχος ήταν πωλήσεις και ευρωπαϊκοί όμιλοι. Ήταν απαγορευτικό να μην μπαίναμε σε όμιλο. Και το δεύτερο ήταν πωλήσεις. Κρατήσαμε τον προπονητή που ξέρει το ρόστερ. Κάναμε μια κουβέντα με τον κόουτς ότι θέλουμε κυρίαρχο ποδόσφαιριο. Όχι στα προκριματικά, εκεί θέλαμε πρόκριση. Αλλά μετά θέλαμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αν μπορούσε και στα προκριματικά να παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά συνήθως δεν γίνεται αυτό. Το ποδοσφαιρικό μας πλάνο ήθελε τους ποδοσφαιριστές πολύ σύντομα στην προετοιμασία. Έπρεπε να έχουν χαρακτηριστικά για να φτιάχνουν ποδόσφαιρο από πίσω. Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ρενάτο, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Ντέσερς. Ο Ουναΐ είναι το κερασάκι στην τούρτα, που θα κάναμε τον Αύγουστο. Ήρθαν όλοι στην προετοιμασία. Από τις δικές μας, άστοχες ευκαιρίες δεν διεκδικήσαμε το Champions League. Σχετικά εύκολα μπήκαμε στο Europa League. Τον Αύγουστο ξεκίνησαν οι πωλήσεις, γιατί κανένας δεν θα έφευγε πριν μπούμε σε όμιλο.

Η περίπτωση Βαγιαννίδη ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο. Η πρώτη ερώτηση που έκανα όταν συνάντησα τον Αλαφούζο ήταν γιατί δεν παίζουν Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα παιδιά, να παίξουν, να πάνε Εθνική και να τα πουλήσουμε. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει πριν από μένα. Η θέση μου ήταν ότι ο Βαγιαννίδης έπρεπε να μείνει. Χαρακτηρίζομαι ως σκληρός διαπραγματευτής και τσιγκούνης. Φτάσαμε σε ένα σημείο που βλέπαμε ότι με αυτά τα χρήματα δεν θα γίνει η δουλειά. Η αγάπη στο ποδόσφαιρο εξαρτάται από το νούμερο της προσφοράς. Όταν ανεβήκαμε, έκλεισε η διαπραγμάτευση. Ήταν σκληρή, αλλά είχε αίσιο τέλος. Αυτό που έγινε με τον Μπάλντοκ ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον Παναθηναϊκό. Ήμασταν πολύ άτυχοι και με τον τραυματισμό του Μάγκνουσον εκείνη την χρονιά. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη απώλεια».

Για την πίκρα του Κόντη και το αν είναι δικαιολογημένη:

«Όχι. Είναι ένας αξιόλογος προπονητής κι ένα καλό παιδί και θα κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά η σχέση Κόντη – Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει πριν έρθω εγώ και ήταν win-win».

Για τον φετινό Αύγουστο:

«Είμαστε σε μια χρονιά που τρέχει κι αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό. Οι μεταγραφές που ήρθαν από την πρώτη μέρα είναι όλες επιτυχημένες και αποδίδουν. Από τον Ζαρουρί που έβαλε χτες γκολάρα, μέχρι οποιονδήποτε παίζει. Δεν χρειάζεται κάποιος που έρχεται τον Ιούλιο να παίξει τον Αύγουστο, το ποδόσφαιρο χρειάζεται τον χρόνο του. Η διαπραγμάτευση για τον Βαγιαννίδη ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο με την Σπόρτινγκ, με έναν καινούριο τεχνικό διευθυντή. Σε νεκρό χρόνο αγοράσαμε στο 1.5 εκατ. το ποσοστό της Ίντερ. Στην τιμή που πωλήθηκε ο Βαγιαννίδης, θα κόστιζε 4.5 εκατ. ευρώ, άρα ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3 εκατ. ευρώ. Μετά το πρώτο ματς που έφαγε κόκκινη ο Βαγιαννίδης, επισπεύσαμε την μεταγραφή. Μέσα σε 4-5 μέρες τον αντικαταστήσαμε με τον Καλάμπρια. Δεξί μπακ με τις παραστάσεις του δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Έκλεισε το θέμα στο δεξί μπακ. Ο Τσάπρας και ο Βήχος είναι δύο ποδοσφαιριστές για τους οποίους ενδιαφερθήκαμε πέρσι στις αρχές της μεταγραφικής περιόδου. Μίλησα εγώ με τον πρόεδρο του Λεβαδειακού, που δεν ήθελε να αποδυναμώσει την ομάδα του και λόγω της σχέσης του με τον Αλαφούζο δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι χρεώνει τον Παναθηναϊκό με παίκτες. Ιωαννίδης και Νίκας έμαθα ότι ήρθαν χωρίς transfer fee, δόθηκαν μετά κάποια χρήματα όταν έπαιξαν».

Για τα όσα γράφηκαν για τον ίδιο:

«Είμαι ένας τεχνικός διευθυντής που με τον τρόπο που δουλεύω δεν είμαι αρεστός. Τι μπορεί να δώσει ένας τεχνικός διευθυντής σε έναν δημοσιογράφο; Ονόματα, μεταγραφές. Εγώ έτσι έχω επιλέξει να δουλεύω, δεν είμαι αρεστός. Ήξερα ότι η επόμενη μέρα θα ήταν “ο Παπαδημητρίου φταίει για τα πάντα”. Εμένα με ενδιέφερε όμως το συμφέρον του Παναθηναϊκού. Όταν βγει ένα όνομα, ή θα χαλάσει η μεταγραφή ή ο Αλαφούζος θα πρέπει να βάλει 1 εκατ. παραπάνω. Θα μπορούσα να κάνω δημόσιες σχέσεις, αλλά αυτή είναι η επιλογή μου. Υπάρχει μια δημοσιογραφία πολύ σωστή, που σέβομαι την δουλειά της. Δημοσιογράφοι που κάνουν ποδοσφαιρική κριτική, που είμαι ο πρώτος που την διαβάζω. Φυσικά ακούω την κριτική και την σέβομαι. Υπάρχει και μια δημοσιογραφία με προσωπικά συμφέροντα. Εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού και το πλήρωσα».

Για τα όσα λέγονται για το κλίμα στα αποδυτήρια τότε:

«Η συζήτηση άρχισε μετά τον Τερίμ, έγιναν αλλαγές που αφορούσαν και παιδιά που ήταν πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Όταν εισηγείσαι να φύγει κάποιος άνθρωπος, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια αρνητική ενέργεια από τα παιδιά που τους λες ότι δεν υπολογίζεις. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με όσους ήρθαν και όσους έτρεξαν πέρσι και φέτος την ομάδα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αρνητισμός για κάποιον που εισηγείται να φύγεις. Αυτοί που έφυγαν δεν έπαιξαν ούτε σε καλύτερη, ούτε σε ισάξια ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό με κάνει να νιώθω καλύτερα».

Για τα όσα είπαν Πέρεθ και Χουάνκαρ:

«Είναι παίκτες που έφυγαν εκείνο το καλοκαίρι, άρα την πίκρα τους την καταλαβαίνω. Ο Πέρεθ αναφέρθηκε στον τελικό. Ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει να τιμήσει τον Ιωαννίδη, είχε κάνει φοβερή χρονιά, είχαμε ήδη προτάσεις να φύγει. Θέλαμε να τον τιμήσουμε στον τελικό και να είναι αρχηγός. Θεωρώ ντροπή και χαμηλού επιπέδου αυτά που ειπώθηκαν, γιατί είναι ψεύδη και δεν συμβαίνουν ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ποδοσφαιρικά, η εισήγηση η δική μου και του προπονητή ήταν ο Πέρεθ να φύγει. Έπρεπε να διαλέξουμε ποιος εκ των Ζέκα ή Πέρεθ θα έμενε και για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Επιλέξαμε τον Ζέκα, τον οποίον απορρόφησε σωστά η ομάδα. Ενημέρωσα τον Πέρεθ ότι δεν ήταν στα πλάνα μας, αυτός δεν ήθελε να φύγει και ήταν ο μοναδικός που έμεινε όλον αυτό τον χρόνο χωρίς να παίζει, γιατί δεν ήθελε να χάσει ούτε ένα ευρώ».

Για την συμπεριφορά του στον πάγκο:

«Αυτοί που μου κάνουν κριτική θέλουν έναν ατσαλάκωτο τεχνικό διευθυντή, να κάθεται στα VIP και να κάνει ο κάθε αντίπαλος, είτε ιδιοκτήτης, είτε στέλεχος, την οποιαδήποτε μαγκιά θέλει εναντίον του Παναθηναϊκού. Εγώ είχα επιλέξει να υπερασπίζομαι τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι τεχνικός διευθυντής στο γκολφ και το τένις, είμαι στον πδοοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Έχω τσακωθεί με ιδιοκτήτες, που κανονικά δεν θα έπρεπε εάν κοιτούσα το συμφέρον μου. Εμένα με ενδιέφερε ο Παναθηναϊκός. Αν θέλετε έναν αποστειρωμένο, ατσαλάκωτο τεχνικό διευθυντή, δεν είμαι εγώ».

Για το αν είχε κόψει τον Τετέι:

«Ο Τετέι ούτε προτάθηκε ποτέ, ούτε κόπηκε, ούτε έγινε καμία διαπραγμάτευση. Δεν είναι ένα παιδί 16-17 χρονών, είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 5 χρόνια. Απ’ όσο ξέρω είχε οψιόν αγοράς ο Παναιτωλικός, που δεν εξάσκησε. Το ερωτηματικό ήταν πάντα πότε αυτό το παιδί με αυτά τα προσόντα θα κάνει το κάτι παραπάνω. Μέχρι εκείνη την στιγμή λέγαμε όλοι “γιατί δεν το κάνει;”. Την έκανε φέτος την τρομερή χρονιά και μπράβο του. Θέλω να του πω και καλή επιτυχία. Να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Καλά έκανε η ομάδα που τον αγόρασε. Κάνω αυτοκριτική που δεν προέβλεψα ως τεχνικός διευθυντής ότι αυτή την χρονιά θα έκανε το μπαμ».

Για τον Παλάσιος:

«Ζητούσε πάρα πολλά λεφτά για 4η επιλογή στον Παναθηναϊκό. Κανένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν έπαιξε σε ομάδα ισάξια ή καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Εγώ ήμουν τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό».

Για το τι έγινε με τον Ταμπόρδα:

«Όταν το καλοκαίρι πωλήθηκε ο Βαγιαννίδης, αντικαταστάθηκε με τον Καλάμπρια. Πωλήθηκε ο Μαξίμοβιτς, την στιγμή που εμείς δουλεύαμε τον Ουναΐ όλο το καλοκαίρι. Αντικαταστήσαμε τον Μαξίμοβιτς με τον Ρενάτο Σάντσες, που ξέραμε και την ποιότητα και τα προβλήματά του. Ξέραμε ότι παίρνουμε ένα ρίσκο, αλλά έχοντας στο μυαλό μας ότι θα τελειώσουμε την υπόθεση του Ουναΐ θα ήταν μικρότερο το ρίσκο. Και θα είχαμε Ουναΐ και Μπρέγκου. Με τον Ουναΐ είχαμε συμφωνήσει με την Μαρσέιγ στα 9 εκατ. ευρώ, είχαμε βρει συμφωνία και με τον παίκτη. Η Μαρσέιγ ήθελε να έρθει σε εμάς, στον ίδιο άρεσε εδώ. Όμως ήθελε μετά από παρότρυνση του προπονητή στο Μαρόκο ένα καλύτερο Πρωτάθλημα και έτσι πήγε στην Χιρόνα, παρότι στο οικονομικό είχαμε συμφωνία. Τα λεφτά που δίναμε ήταν πάρα πολλά, είχε μεγάλη πίεση από την Εθνική Μαρόκου να παίξει σε καλύτερο Πρωτάθλημα. Ήταν ένας παίκτης που σε αλλάζει επίπεδο και άξιζε να περιμένουμε. Περιμένοντάς τον χάσαμε κάποιες ευκαιρίες κι έτσι στο «8» έπρεπε να ενισχύσουμε την ομάδα γιατί ρισκάραμε με το να αφήσουμε μόνο τον Ρενάτο, παρότι υπήρχαν και οι Τσέριν και Μπακασέτας. Στο «10» επιλέξαμε τον Ταμπόρδα που θα ήταν μαζί με τον Μπακασέτα. Ένα παιδί 24 ετών, που πήρε Πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Ξέρουμε καλά ότι οι Αργεντίνοι που έρχονται πρώτη φορά στην Ευρώπη θέλουν χρόνο. Για μένα τον ίδιο χρόνο χρειάζεται και ο Αντίνο. Γι’ αυτό στην πρώτη περίοδο δεν έπαιζε. Αλλά είναι άλλο το δεν παίζω, χρησιμοποιούμαι 5-10 λεπτά για να προσαρμοστώ, κι άλλο αυτό που έγινε με τον Ταμπόρδα που ήταν να πάει δανεικός τον Δεκέμβριο. Πήρε κάποιες ευκαιρίες και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης καλός. Είχαμε φτάσει στο σημείο να χαρακτηριστεί αποτυχημένη μεταγραφή με 5 λεπτά συμμετοχής. Αυτή την στιγμή κάνει αυτά που κάνει».

Για το αν έχει κενά το φετινό ρόστερ:

«Στην θέση του «8». Θα έπρεπε να έχουμε κάνει άλλη μια κίνηση εκεί για να μειώσουμε το ρίσκο του Ρενάτο Σάντσες. Εκεί έγινε λάθος».

Για το αν υπήρξε βιασύνη με τον Ρενάτο Σάντσες:

«Ο Ρενάτο χρειαζόταν σωστή διαχείριση, ξέραμε τα προβλήματά του. Ξέραμε ότι έπρεπε να πάρουμε συγκεκριμένα ματς. Έτσι έχει χτιστεί και το συμβόλαιό του, με βάση τα παιχνίδια που θα παίξει. Στα καλά του μπορεί να ηγηθεί στην ομάδα. Θέλαμε να πάρει 15-20 παιχνίδια και να τα πάρει μόνος του».

Για το αν υπήρξε πρόταση 6 εκατ. ευρώ για τον Μαντσίνι:

«Την πρώτη μου χρονιά ναι. Απορρίφθηκε από τον πρόεδρο».

Για το γιατί δεν βρήκε λύση με τους Μαξ, Βιλένα κτλ:

«Ο Βιλένα αποκτήθηκε με ένα ποσό της τάξεως του 1.5 εκατ. ευρώ. Έχουν γραφτεί γενικά πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που γράφονται. Τα μπάτζετ ήταν μεγάλα, αλλά όχι τόσο όσο γραφόταν. Ο Βιλένα παρόλο που το βιογραφικό του και η παρουσία του στα γήπεδα μας είχαν ενθουσιάσει, δυστυχώς κάποια κακά παιχνίδια τον επηρέασαν, όπως και τον κόσμο και δεν το γύρισε ποτέ. Όταν μιλάμε για 2 ποδοσφαιριστές σε ένα σύνολο 33, δεν το λες αποτυχία. Για να τους διώξω, 2 θέματα υπάρχουν. Πρώτα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά. Τον δώσαμε και δανεικό. Μπορείς να πληρώσεις όλο το συμβόλαιο και να φύγει, αλλά αυτό δεν είναι μαγκιά. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, μέχρι τον Δεκέμβριο, με εξαίρεση τον Πέρεθ, έφυγαν όλοι. Τον Σπόραρ μάλιστα τον πουλήσαμε».

Για το τι έγινε με τον Μεϊτέ:

«Εκείνο τον χειμώνα πρώτη μας επιλογή ήταν ο Σιώπης. Το πρώτο μου ραντεβού με τον μάνατζέρ του έγινε τον Δεκέμβριο, γιατί θέλαμε ελληνικό στοιχείο. Δεν γινόταν την εποχή εκείνη. Το αφήσαμε στην άκρη, το είχαμε στο μυαλό μας, προέκυψε ο Μεϊτέ. Εγώ τον Δεκέμβριο προσπαθώ να κλείσω παίκτες που γνωρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συζήτησα με τον κόουτς που τον ήξερε τον Μεϊτέ από την Μπενφίκα. Μίλησε και στην ομάδα για να δει την κατάστασή του. Είναι ένας εξίσου καλός ποδοσφαιριστής, με άλλα χαρακτηριστικά. Με τους Μαξίμοβιτς και Τσέριν είχαμε την πολυτέλεια να προσαρμοστούμε. Άρα είτε Σιώπης, είτε Μεϊτέ, θα μπορούσαν και οι δύο να φανούν χρήσιμοι. Ο ένας είναι «6», ο άλλος «6-8». Ο κόουτς ήταν ΟΚ, το κυνηγήσαμε. Ενώ είχαμε συμφωνήσει σε όλα, τελευταία στιγμή επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Κάναμε τα πάντα. Μετά στραφήκαμε πάλι στον Σιώπη, που όταν οι μεταγραφές πηγαίνουν προς το τέλος τους αλλάζουν τα ποσά. Για μένα είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής».

Για το αν προσέγγισε τον Λουτσέσκου για τον Παναθηναϊκό:

«Ποτέ! Είναι φίλος μου ο Λουτσέσκου, αλλά στην περίοδό μου στον Παναθηναϊκό δεν έγινε ποτέ τέτοια κουβέντα».

Για το αν πέτυχε ή απέτυχε στον Παναθηναϊκό:

«Όταν είσαι τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό και δεν παίρνεις Πρωτάθλημα, έχεις αποτύχει. Αυτός ήταν ο στόχος με τον οποίον ήρθα. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με την 2η θέση. Όλοι οι άλλοι στόχοι όμως εκπληρώθηκαν. Φέραμε Κύπελλο, εξασφαλίσαμε ότι η ομάδα είναι συνέχεια σε ευρωπαϊκούς ομίλους, βελτιώσαμε το ranking. Ξέρω ότι η ισοτρία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν την είχε δεδομένη. Μου ζητήθηκε να γίνουν πωλήσεις, έγιναν με έσοδα 45 εκατ. ευρώ. Ανανεώσαμε το ρόστερ. Στον μεγάλο στόχο απέτυχα, στους υπόλοιπους πετύχαμε».

Για το γιατί δεν παίρνει Πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια:

«Για να πάρεις το Πρωτάθλημα πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα, έναν προπονητή κι ένα ρόστερ που θα σε πάνω ψηλά, πρέπει να έχεις ενότητα και να έχεις λύσει κάποια θέματα. Στην Ελλάδα πρέπει να έχεις και κάποιες άκρες αλλού, που ο Παναθηναϊκός δεν θα τις έχει ποτέ. Για το ίδιο του το DNA, γιατί ο Αλαφούζος δεν θέλει να ασχοληθεί με ΕΠΟ κτλ. Αυτό το θέμα δεν θα το λύσει ποτέ ο Παναθηναϊκός. Άκουγα πάντα ότι ο Παναθηναϊκός είναι κάτι διαφορετικό και όντως είναι. Μπορεί αυτό να μην αρέσει στον κόσμο, εγώ είμαι περήφανος που ήμουν σε μια τέτοια ομάδα. Υπάρχει μια γενιά Παναθηναϊκών που δεν θέλουν ένα τέτοιο Πρωτάθλημα. Πρέπει να τα έχεις και τα 4 για να πάρεις Πρωτάθλημα. Άφησα τελευταίο το παρασκήνιο. Αν λείπει κάτι από τα 4, δύσκολα θα πάρεις Πρωτάθλημα. Τα ποσοστά βάλτε τα εσείς. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν είναι ενωμένος, δεν μπορεί να είναι δυνατός. Πρέπει να λυθούν τα θέματα με τον κόσμο, γίνονται προσπάθειες. Ένα κομμάτι αν λείπει, υπάρχει πρόβλημα».

Για την καλύτερη και την χειρότερή του στιγμή στον Παναθηναϊκό και το τι θα άλλαζε αν γύριζε πίσω ο χρόνος:

«Στον Παναθηναϊκό έχω ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες και προκρίσεις. Σίγουρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε κάνει μεγάλες νίκες. Μαρσέιγ, Λανς, ακόμα και με την Μπράγκα που αποκλειστήκαμε. Το ματς με την Βιγιαρεάλ, με την Φιορεντίνα. Και στο Πρωτάθλημα έχουμε κάνει μεγάλες νίκες. Από τον Ολυμπιακό μόνο πέρσι χάσαμε με 4-2. Θέλω να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, τον σέβομαι. Είναι πολύ μεγάλο κλαμπ, θέλω να πετύχει και να πάρει επιτέλους αυτό το Πρωτάθλημα που του λείπει τόσα χρόνια. Η χειρότερή μου στιγμή είναι ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ. Προσωπικά έκανα πολλά τηλέφωνα για να τον πείσω να έρθει στην Ελλάδα. Όταν χάθηκε ο Μπάλντοκ ένιωσα μια ευθύνη μέσα μου. Είναι η χειρότερη στιγμή μου στον Παναθηναϊκό. Για το τι θα άλλαζα, θα προσπαθούσα να έχουμε μια μεγαλύτερη προπονητική σταθερότητα».

Για το ποιον από όλους αυτούς τους προπονητές θα έπαιρνε ανεπιφύλακτα σε επόμενη ομάδα του:

«Κάνω αυτή την δουλειά 16 χρόνια, έχω προτείνει πολλούς προπονητές. Από εμένα δεν θα ακούσετε ποτέ να λέω ότι υπάρχει κακός προπονητής. Υπάρχει μόνο συμβατός ή μη συμβατός με το κλαμπ που δουλεύεις. Είναι ντροπή να λέμε κανιβαλισμούς. Μη συμβατός μπορεί να είναι. Για μένα μια από τις καλύτερες συνεργασίες που είχα είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Για να επιλέξω έναν προπονητή πρέπει να ξέρω το κλαμπ που δουλεύω».

Για την ανισορροπία στις δύο πλευρές στα εξτρέμ:

«Η κουβέντα γίνεται για το γιατί πήραμε τον Πελίστρι αφού πήραμε τον Τετέ. Την εποχή που πήγαμε να πάρουμε τον Πελίστρι, προπονητής ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο ποδοσφαιρικός του πατέρας. Αυτός τον πήρε στην Εθνική κι από τότε είναι βασικός. Στην ομάδα είχαμε την ίδια ανησυχία, ότι ο Πελίστρι αγωνίζεται δεξιά. Το εκφράσαμε στον προπονητή μας, αλλά μας διαβεβαίωσαν όλοι ότι μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Έτσι προχωρήσαμε, παρά τις αμφιβολίες που είχαμε. Εν κατακλείδι θα έλεγα ότι ο Πελίστρι είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή. Είναι 22-23 ετών, βασικός στην Ουρουγουάη, το καλοκαίρι παίζει Μουντιάλ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει χρήματα από αυτόν».

Για τον Φώτη Ιωαννίδη:

«Ο Ιωαννίδης είναι η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Αλαφούζος τον ήθελε αρχηγό, γι’ αυτό αρνήθηκε τις προτάσεις της προηγούμενης χρονιάς. Όταν μπήκαμε στο καλοκαίρι των πωλήσεων, ο Ιωαννίδης ήταν η τελευταία μεταγραφή που έγινε. Ήταν πάντα στα βιβλία της Σπόρτινγκ, εγώ τον θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα επιθετικό. Ήταν ο αρχηγός μας. Η περσινή του χρονιά σε νούμερα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αλλά είχε ποδοσφαιρική εξήγηση. Ο Παναθηναϊκός όπως έπρεπε τον ανανέωσε, όπως και τον Βαγιαννίδη, και οικονομικά ήταν ήρεμος. Αλλά ποδοσφαιρικά δεν είχε τα ίδια νούμερα. Ο πρόεδρος δεν έριξε τις απαιτήσεις του επειδή ο Ιωαννίδης είχε χειρότερα νούμερα. Η Σπόρτινγκ έκανε την προσπάθεια όταν πούλησε τον Γιόκερες. Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη με έναν διαφορετικό τρόπο, στα 30 εκατ. ευρώ που ζητούσε και την προηγούμενη χρονιά. Είναι μια μεταγραφή για την οποία είναι ικανοποιημένες και οι 2 πλευρές. Τον αντικαταστήσαμε με τον Ντέσερς, που κάθε χρόνο βάζει 20 γκολ. Είναι άτυχος ο Παναθηναϊκός με τους τραυματισμούς. Στα ματς που έπαιξε ο Ντέσερς έβαζε συνέχεια γκολ. Είναι μια σημαντική απώλεια».

Για την εικόνα του τελευταίου διαστήματος:

«Ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι στο -11. Τον Οκτώβριο πήγε σε δομικές αλλαγές, αυτό θα το πληρώσεις αγωνιστικά. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς τις αλλαγές θα ήμασταν ψηλότερα. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη, εννοείται με τις προσθήκες του Ιανουαρίου. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχασε χρόνο και είναι φυσιολογικό. Υπήρχε και μια επικοινωνία που έβγαινε προς τα έξω, ότι δεν κάνει κανένας. Αυτό η ομάδα το πλήρωσε. Αν δεν υπήρχε η αίσθηση ότι δεν κάνει κανένας, ο Παναθηναϊκός θα ήταν πιο κοντά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η ομάδα που έπαιξε στην Τσεχία και πέρασε, είναι όσοι ήρθαν το καλοκαίρι μαζί με τον Τετέι. Είμαι διπλά χαρούμενος όταν βλέπω παιδιά που κανιβαλίστηκαν να πηγαίνουν τον Παναθηναϊκό εκεί. Δεν χαίρομαι που είναι 4ος, έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν γίνεται να πανηγυρίζουμε. Για την Ευρώπη, εύχομαι και το πιστεύω ότι και με την Μπέτις θα πάει καλά».

Για το ποιος θα πάρει το Πρωτάθλημα:

«Δεν υπάρχει φέτος ξεκάθαρο φαβορί όπως πέρσι. Επειδή η ΑΕΚ θεωρώ θα πάει μακριά στο Conference, πιστεύω θα παιχτεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ».