Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική χρονιά.

Ο διεθνής επιθετικός μετρά ήδη 28 γκολ και έξι ασίστ σε 43 συμμετοχές με τη Μπενφίκα, ενώ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρεζ.

Παράλληλα, ο Παυλίδης κατατάσσεται τέταρτος σε εκτιμώμενη αξία ανάμεσα στους επιθετικούς που αγωνίζονται εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει την παραγωγικότητά του είναι τα λεπτά ανά συμμετοχή σε γκολ. Ο Έλληνας φορ βρίσκεται στην 9η θέση της σχετικής λίστας, καθώς σκοράρει ή μοιράζει ασίστ περίπου κάθε 81 λεπτά. Στην ίδια κατάταξη βρίσκονται κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Λίονελ Μέσσι, ο Κίλιαν Μπαπέ και ο Χάρι Κέιν, οι οποίοι είναι ανάμεσα στους λίγους παίκτες που έχουν καλύτερη επίδοση από τον Παυλίδη!