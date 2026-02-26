Με μήνυμά του στα social media, ο Βαγγέλης Παυλίδης τοποθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Champions League, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συσπείρωσης για τη συνέχεια.

Οι «Αετοί» δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στη φάση των «16», καθώς η Ρεάλ επικράτησε και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, βάζοντας πρόωρο τέλος στην ευρωπαϊκή τους διαδρομή. Παρ’ όλα αυτά, ο Έλληνας φορ φρόντισε να κρατήσει αισιόδοξο τόνο, τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό και να επικεντρωθεί στους εγχώριους στόχους.

Στο πρωτάθλημα, το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται στην 3η θέση της Liga Portugal με 55 βαθμούς, επτά λιγότερους από την πρωτοπόρο Πόρτο, ενώ έχει ήδη αποκλειστεί και από το Κύπελλο Πορτογαλίας, γεγονός που καθιστά το πρωτάθλημα τον βασικό στόχο μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Δείτε την ανάρτηση του Παυλίδη

“Αυτό που ξεκίνησε στα playoffs στις 6 Αυγούστου τελείωσε λίγο πριν από τη φάση των 16. Μερικές φορές δεν είναι αρκετό, αλλά η προσπάθεια, η πίστη και η ενότητα ήταν εκεί. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και τη μάχη που δώσαμε. Τώρα δίνουμε τα πάντα για τις πιθανότητές μας στο πρωτάθλημα. Μαζί, Μπενφικίστας”.