Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας 2-1 της Μπενφίκα στη Μαδρίτη και αφήνοντας εκτός τη ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Παρά την καλή αρχή της Μπενφίκα και το προβάδισμα που πήρε νωρίς, η «Βασίλισσα» απάντησε άμεσα και έκαμψε την αντίσταση των Πορτογάλων με ένα κρίσιμο γκολ του Βινίσιους στο 80ο λεπτό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπενφίκα να έχει την πρωτοβουλία, με τον Παυλίδη να παίζει καταλυτικό ρόλο στην επίθεση. Η Μπενφίκα προηγήθηκε στο 13’ με γκολ του Ράφα Σίλβα, αλλά η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 16’ με τον Τσουαμενί. Παρά τις ευκαιρίες εκατέρωθεν, όπως το δοκάρι της Μπενφίκα στο 60’ και την πίεση που άσκησαν οι Πορτογάλοι, η Ρεάλ ανέτρεψε την κατάσταση με το γκολ του Βινίσιους, κλείνοντας το ματς με το 2-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο (77’Αλάμπα), Ρίντιγκερ, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (77’Μασταντουόνο), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (84’Παλάθιος), Γκονθάλο (84’Πιτάρτς), Βινίσιους

Μπενφίκα: Τρουμπίν, Αραούχο, Οταμέντι, Ντέντιτς, Νταλ, Σιέλντερουπ (85’Ιβάνοβιτς), Όρνες (85’Μπαρενετσέα), Ρίος, Μπαρέιρο, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης.