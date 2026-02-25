- Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους
- Η Παρί Σεν Ζερμέν προκρίθηκε στους «16» του Champions League με ισοπαλία κόντρα στη Μονακό
- Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο της Γης «άκουσε» το Σύμπαν – 13,7 εκατομμύρια κοσμικά αντικείμενα σε μία χαρτογράφηση
Δημοφιλή
Ο καθοριστικός Έντουαρντς οδήγησε τη Βίρτους στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 85-80
Η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να αντέξει την πίεση της Μπαρτσελόνα και να «κλειδώσει» τη νίκη με σκορ 85-80, χάρη σε έναν εξαιρετικό Κάρσεν Έντουαρντς. Η αναμέτρηση στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague ήταν γεμάτη ένταση, με τους Ιταλούς να ξεφεύγουν και να διατηρούν το προβάδισμα παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στα τελευταία […]
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Εφές με 91-81 σε ένα δυναμικό φινάλε
Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αναντολού Εφές, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-81 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την επικράτηση με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς παραμένει μέσα στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, με το ρεκόρ της να βελτιώνεται σε 17-12. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ξεχώρισε […]
Μασιούλις: «Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα»
Η Ζάλγκιρις επικράτησε του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας, σε έναν αγώνα που ήταν γεμάτος ένταση. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Πειραιώτες ανταπεξήλθαν με εξαιρετικές εμφανίσεις από τους Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι βοήθησαν να καλύψουν το κενό των απουσιολογίων. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, […]
Ρεκόρ καριέρας για τον Εβάν Φουρνιέ στην ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας
Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 32 πόντους, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα του Ολυμπιακού με 99-94 στην διπλή παράταση από τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Γάλλου γκαρντ στην EuroLeague ήταν οι 31 πόντοι, τους οποίους σημείωσε στον ημιτελικό του Final Four […]
Πανό κατά του ρατσισμού στο «Μπερναμπέου» πριν το Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (pic)
Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αγώνα κατά του ρατσισμού με την ανάρτηση ενός μεγάλου πανό πριν από την αναμέτρηση με την Μπενφίκα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Το πανό, το οποίο εμφανίστηκε καθώς οι δύο ομάδες κατέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο, έφερε το σαφές μήνυμα: «Όχι στον ρατσισμό!». Αυτό το πανό είχε ιδιαίτερη […]