Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αγώνα κατά του ρατσισμού με την ανάρτηση ενός μεγάλου πανό πριν από την αναμέτρηση με την Μπενφίκα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Το πανό, το οποίο εμφανίστηκε καθώς οι δύο ομάδες κατέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο, έφερε το σαφές μήνυμα: «Όχι στον ρατσισμό!».

Αυτό το πανό είχε ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες ρατσιστικές επιθέσεις κατά του Βινίσιους Τζούνιορ, οι οποίες ανέδειξαν ένα διαρκές πρόβλημα στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Ο Βινίσιους, ο οποίος έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο, έχει πρωτοστατήσει στην καταγγελία αυτών των φαινομένων.

Το βράδυ της Τετάρτης (25/2), στο «Μπερναμπέου», οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ενάντια στον ρατσισμό.