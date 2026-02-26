Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League, αν και έμεινε ισόπαλη 2-2 με τη Μονακό στο Παρίσι. Η ισοπαλία αυτή, σε συνδυασμό με τη νίκη του πρώτου αγώνα, έδωσε στους Παριζιάνους την πολυπόθητη θέση στους «16» του θεσμού.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε δυσκολίες στο παιχνίδι, με τη Μονακό να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να ανοίγει το σκορ στο 45′ με πλασέ του Ακλιούς. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρί ισοφάρισε νωρίς με τον Μαρκίνιος και ανέτρεψε την κατάσταση με τον Κβαρατσχέλια στο 66′. Ωστόσο, η Μονακό πέτυχε το 2-2 στο 91′ με τον Τεζέ, χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει τη νίκη.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Πάτσο, Μέντες (80’Λ.Ερνταντέζ), Χακίμι, Μαρκίνιος, Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ Εμερί (87’Ντρο Φερνάντεθ), Μπαρκολά (69’Λι), Ντουέ (88’Ράμος), Κβαρατσχέλια.

Μονακό: Κεν, Κέρερ, Βάντερσον (94’Νιμπομπέ), Φαές, Κάιο Ενρίκε, Ζακάρια (74’Μαβισά), Κουλιμπαλί, Ακλιούς (74’Αντινγκρά), Μπάμπα (62’Τεζέ), Καμαρά, Μπαλογκάν.