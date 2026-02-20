Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει ακόμη μία παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, συνεχίζοντας να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια. Σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, ο διεθνής επιθετικός άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα χρόνια που μεγάλωνε στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος περιέγραψε τις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού στις γειτονιές, όπου το πάθος για το ποδόσφαιρο τον οδηγούσε συχνά να επιστρέφει στο σπίτι γεμάτος αίματα και γρατζουνιές. Παρά τις παρατηρήσεις της αυστηρής μητέρας του, εκείνος δεν σταματούσε να κυνηγά την μπάλα.

Οι παιδικές αυτές εικόνες, γεμάτες αυθορμητισμό και αγάπη για το παιχνίδι, αποτέλεσαν το θεμέλιο για την πορεία του, που σήμερα τον έχει φέρει να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και να ζει το όνειρο που τότε φάνταζε μακρινό.

