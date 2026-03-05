Φρενίτιδα στους 1,5 εκατομμύρια φαν της στο TikTok προκάλεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα με ένα από τα τελευταία βίντεο που ανήρτησε στα social media.

H 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία συνδύασε το βαθύ μαύρο τοπ της με διαμάντια και ένα γούνινο παλτό περπατώντας σε ένα διάδρομο με φόντο τη λεζάντα: «Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική».

Και μετά το βίντεο; Τσουπ και η αποκάλυψη για την πρόταση γάμου με post στο Instagram όπου ο Έλληνας σύντροφος της της έδωσε το μονόπετρο! Ο Γιώργος Φραγκούλης ενέδωσε! Το ζευγάρι μετράει μαζί 2 χρόνια και γνωρίστηκαν καθώς η παγκοσμίου φήμης τενίστρια ήταν ambassador σε μια από τις αλυσίδες του με προϊόντα υγιεινούς διατροφής.