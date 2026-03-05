Η Geely υπέβαλε έξι μοντέλα σε μια κορυφαία πρόκληση για κάθε ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό αυτοκίνητο: μία non-stop διαδρομή 1.000 χιλιομέτρων σε χιονισμένους δρόμους στη Σουηδία και τη Νορβηγία, με κατεύθυνση τον Αρκτικό Ωκεανό, πάντα σε πολικές θερμοκρασίες.

Πριν μερικές εβδομάδες, στην καρδιά του σκανδιναβικού χειμώνα, ένας στόλος από έξι διαφορετικά μοντέλα της Geely, ανάμεσά τους το Geely Starray EM-i, το μοναδικό από τα έξι που διατίθεται επί του παρόντος στην Ευρώπη, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την υπέρτατη δοκιμασία.

Με σημείο έναρξης το Arjeplog στη Βόρεια Σουηδία, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν προς τη Lulea και κατόπιν στην Kiruna, πριν περάσουν τα σύνορα και τερματίσουν ακριβώς 1.025 χιλιόμετρα μετά, στο Tromso, στη Βόρεια Νορβηγία.

Ήταν η πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων διεξήγαγε μία τέτοια δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο για ολόκληρη τη γκάμα της. Ήταν επίσης το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών στην Αρκτική, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κύρια συστήματα μετάδοσης κίνησης νέας ενέργειας – ηλεκτρικά μπαταρίας, plug-in υβριδικά, μεθανόλης καθώς και με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας. Ολόκληρη η γκάμα υποβλήθηκε επίσης σε εξαντλητικές δοκιμές σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες στο Colmis Proving Ground στο Arjeplog, το κέντρο δοκιμών αυτοκινήτων με το υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή της Ευρασίας.

Η δοκιμασία στην Αρκτική απέδειξε σε συνθήκες πολικού ψύχους την απρόσκοπτη λειτουργία πολλών κρίσιμων συστημάτων, όπως:

Σταθερότητα και ανταπόκριση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS σε χειμερινές συνθήκες

Προσαρμογή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μαύρου πάγου και περιορισμένης ορατότητας σε πολικές θερμοκρασίες

Απόδοση συστημάτων φορτίου οροφής σε ακραίο κρύο

Χειρισμός του οχήματος σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης και βαθμονόμηση AWD σε χιόνι και πάγο

Απόδοση χειμερινών ελαστικών σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Από τα δεδομένα της Αρκτικής στη συνεχή προϊοντική εξέλιξη

Πέρα από την επιβεβαίωση στην πράξη της ποιότητας των μοντέλων της Geely, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υπό παρατεταμένες ακραίες συνθήκες θα χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της εταιρείας στην ανάπτυξη νέων μοντέλων αλλά και τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις μηχανικής στην τρέχουσα γκάμα. Απώτερος στόχος, η Geely διασφαλίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πελάτες σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης.