Ο Ρεζά Παχλαβί έπεσε θύμα φάρσας σε βιντεοκλήση από τους Ρώσους κωμικούς Vovan και Lexus, οι οποίοι παρίσταναν συμβούλους του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης ψεύτικης συνέντευξης, ο Παχλαβί φάνηκε να αντιμετωπίζει την επικοινωνία ως πραγματική, συζητώντας ακόμη και πιθανή στρατιωτική δράση της Γερμανίας κατά του Ιράν, πριν το βίντεο γίνει viral προκαλώντας ειρωνικά σχόλια και χλευασμό. Το βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, έγινε viral, όταν αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα οργανωμένη από το γνωστό ρωσικό δίδυμο κωμικών Vovan (Vladimir Kuznetsov) και Lexus (Aleksei Stoliarov).

Οι δύο φαρσέρ φέρονται να επικοινώνησαν με τον Παχλαβί υποδυόμενοι ανώτερους συμβούλους του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Στο βίντεο που κυκλοφορεί διαδικτυακά, ο ένας εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε Αδόλφο Χίτλερ, με χαρακτηριστικό μουστάκι και χτένισμα, συστήνοντας τον εαυτό του ως «Αδόλφος» και ισχυριζόμενος ότι είναι «κολλητός» του καγκελάριου. Ο δεύτερος διεξήγαγε το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας, μιλώντας με έντονη ρωσική προφορά και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εκπρόσωπο επίσημων γερμανικών καναλιών.

Σύμφωνα με αναφορές, η συνομιλία διήρκεσε από 40 έως 60 λεπτά, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για δύο ξεχωριστές κλήσεις. Παρά τα προφανή σημάδια ότι επρόκειτο για φάρσα, ο Παχλαβί φαίνεται να αντιμετώπισε τη συζήτηση ως πραγματική διπλωματική επικοινωνία και δεν αμφισβήτησε ανοιχτά την αυθεντικότητά της.

🚨 Famous Russian pranksters reportedly trolled Reza Pahlavi while posing as advisers to Germany’s Chancellor Merz. One of them introduced himself as “Adolf” and appeared on camera dressed to resemble Adolf Hitler.pic.twitter.com/Oe4ImaOgDv https://t.co/K1ooUoVhh0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2026

Η «συμμαχία» και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της φάρσας, οι κωμικοί ισχυρίστηκαν ότι η Γερμανία ετοιμαζόταν να ενταχθεί σε υποτιθέμενη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη ή πλήγματα σε στόχους του καθεστώτος. Έκαναν μάλιστα λόγο για αποστολή πυραύλων Taurus και ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης.

Ο Παχλαβί φέρεται να απάντησε θετικά, δηλώνοντας ότι «όσο περισσότερα μέλη έχει η συμμαχία, τόσο το καλύτερο», υπονοώντας πως η ευρύτερη συμμετοχή θα εμπόδιζε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εμφανιστούν απομονωμένες. Εξήρε τη «σταθερή στάση» της Γερμανίας και εξέφρασε ετοιμότητα να «αναλάβει την ηγεσία» εφόσον καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς και εξουδετερωθεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης. Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενες συνομιλίες με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στάση του Merz.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας εκτεταμένο χλευασμό τόσο από επικριτές όσο και από υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος, που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κρίση και την ασφάλεια της ομάδας του Pahlavi. Ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν το περιστατικό ατυχές και ντροπιαστικό. Οι Vovan και Lexus έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν παρόμοιες φάρσες σε πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα διεθνώς.