Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί αυξανόμενους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύονται, ενώ τα χρηματιστήρια σημειώνουν πτώση.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό παραγωγό ενέργειας, ωστόσο οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ουσιαστικά διακοπεί λόγω του «αποτελεσματικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ».

Το Ιράν έχει δεσμευθεί να επιτεθεί σε πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά, τα οποία συνήθως αποτελούν δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επίσης επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, οδηγώντας «πολλούς παραγωγούς να σταματήσουν την παραγωγή» και αυξάνοντας τον κίνδυνο σημαντικής μείωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων ενέργειας.

Αναταραχή στις αγορές και φόβοι για ύφεση

Οι διεθνείς αγορές δέχονται ισχυρές πιέσεις. Την Τρίτη, η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε «τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο» από το 2005, όταν ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε τη χώρα. Παράλληλα, οι ασιατικές αγορές «κατέρρευσαν» στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς πολλές χώρες της περιοχής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα κράτη του Κόλπου.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, ενδέχεται να υπάρξει νέα άνοδος του πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην Ασία

Στο έδαφος, η κατάσταση μεταφράζεται σε χάος. Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ ανακοίνωσε σύστημα δελτίου καυσίμων, επιτρέποντας την κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων με ζυγούς αριθμούς πινακίδας μόνο σε ζυγές ημερομηνίες και αντίστοιχα για τους μονούς αριθμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στην Ταϊλάνδη, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες «να μην πανικοβληθούν και να μην αποθηκεύουν καύσιμα», ενώ προέτρεψαν τους δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως για να περιοριστεί η κατανάλωση.

Αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε την Τρίτη να κατευνάσει τις ανησυχίες, διατάσσοντας τη χορήγηση «ασφαλιστικών καλύψεων και εγγυήσεων» για τα πλοία που διαπλέουν τον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Πολεμικό Ναυτικό να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω των στενών «εφόσον χρειαστεί».

Ωστόσο, εάν η σύγκρουση παραταθεί, αυτή η ασφυκτική κατάσταση «θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση» στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. Όπως προειδοποίησε, «οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν, τα συστήματα υγείας θα πιεστούν και οι βασικές προμήθειες θα περιοριστούν σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές».