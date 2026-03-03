Η φρεγάτα «Κίμων» απέπλευσε για την Κύπρο, στο πλαίσιο της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια της Μεγαλονήσου. Μαζί της κατευθύνεται και η φρεγάτα «Ψαρά», ενώ ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 έχουν ήδη αναπτυχθεί στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων αποφασίστηκε μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με ιρανικά drones στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και κινητοποίησε άμεσα την Αθήνα.

Το βράδυ της Δευτέρας παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα στη βρετανική βάση, ενώ σύμφωνα με κυπριακές κυβερνητικές πηγές, τα drones που έπληξαν την εγκατάσταση εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε κρίσιμη για την περιφερειακή σταθερότητα και οδήγησε σε συντονισμένες κινήσεις από την ελληνική πλευρά.

Επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Σκοπός της επίσκεψης είναι ο συντονισμός των δράσεων και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις κυπριακές αρχές για την αμυντική ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, ο υπουργός διατηρεί συνεχή επαφή με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, για τον καλύτερο συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης.

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κύπρου, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα πως η Ελλάδα θα συνδράμει με κάθε τρόπο στην άμυνα της χώρας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνει την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» –με το δεύτερο πλοίο να διαθέτει το σύστημα Κένταυρος– καθώς και την ανάπτυξη μαχητικών F-16 για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας στην περιοχή.