Όλα είναι έτοιμα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την άφιξη της Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, η οποία πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας για να συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

​Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων». Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

​Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Ελληνογαλλικά ραντεβού για αμυντική συνεργασία και εξοπλισμούς – Συμβολισμοί σήμερα από Μαξίμου και «Κίμωνα»

Διαδοχικές συναντήσεις στον ναύσταθμο Σαλαμίνας (το πρωί) και στο Μέγαρο Μαξίμου (το απόγευμα) έχει σήμερα η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν. Το μενού των συζητήσεων, αρχικά με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων στη νεότευκτη φρεγάτα τύπου FDI-HN (Belh@rra) «Κίμων» και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, περιλαμβάνει συμβολισμούς αλλά και εξελίξεις ως προς την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας αλλά και τους εξοπλισμούς για την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Αθήνα και Παρίσι υπέγραψαν τη στρατηγική συμφωνία το 2021 και οι προβλέψεις της ολοκληρώνονται τον ερχόμενο Ιούνιο, με τις δύο πλευρές να κινούνται πλέον στην κατεύθυνση ανανέωσης της. Η Αθήνα επιδιώκει αναβάθμιση για ακόμα πέντε χρόνια με ρητές αναφορές στη συνεργασία επί του πεδίου και θέλει επιπλέον απτά βήματα συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία.

Η Γαλλίδα υπουργός επισκέπτεται την Αθήνα σε μια συγκυρία που μείζονα θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, το ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στρατηγική αυτονομία

Στην πρόσφατη έκτακτη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη «στρατηγική αυτονομία» της, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που είχε αυτή την προσέγγιση: «Να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας. Αυτό αφορά και την Ελλάδα και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.

Αντίστοιχα ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εστίασε προ ημερών, από τη Νότια Γαλλία και την αεροπορική βάση Ιστρ, στη σημασία ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας τόσο της Γαλλίας όσο και της Ευρώπης με αύξηση δαπανών.

Οι περιφερειακές εξελίξεις

Πέραν της διμερούς συμφωνίας «Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια», στο τραπέζι των συζητήσεων Δένδια – Βοτρέν θα μπουν η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα (ενόψει και της άσκησης Orion 2026 με τα βαρέα άρματα μάχης Leopard και τεθωρακισμένα), καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Έμφαση θα δοθεί – και στις συζητήσεις με τον Μητσοτάκη – στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, ενώ δεν μπορούν να λείπουν όλες οι περιφερειακές εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά, η Ουκρανία, η συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Φρεγάτες, υποβρύχια, αεροσκάφη

Το πρόγραμμα της Γαλλίδας υπουργού θα ξεκινήσει απο τα ναυπηγεία της Σαλαμίνας και τη φρεγάτα «Κίμων». Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν κοινές δημόσιες δηλώσεις Δένδια – Βοτρέν (περί τις 12 μ.μ.), ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στην ομόλογό του.

Πέρα από τις συζητήσεις για τις φρεγάτες (αφότου ναυάγησε και η υπόθεση την αμερικανικών φρεγατών Constellation), Αθήνα και Παρίσι βρίσκονται σε συζητήσεις για υποβρύχια. Εξάλλου το Πολεμικό Ναυτικό έχει εισηγηθεί τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων υποβρύχιων 214 (κλάση «Παπανικολής») και την απόκτηση ακόμη τεσσάρων σύγχρονων υποβρυχίων.

Ταυτόχρονα η Αθήνα έχει ενδιαφέρον να αποκτήσει – χωρίς κάτι τέτοιο να είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Πολεμικής Αεροπορίας – δύο ολοκληρωμένες μοίρες αεροσκαφών Rafale.