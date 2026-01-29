Η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η υποδοχή και οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν πάνω στην νέα ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» και επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

Μετά τις συνομιλίες, οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις και ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι ιδιαιτέρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων». Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται μια βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Μετά τις συνομιλίες, οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Ελληνογαλλική ατζέντα για άμυνα και εξοπλισμούς

Η Κατρίν Βοτρίν θα έχει διαδοχικές συναντήσεις το πρωί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια και τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων στη φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να επικεντρωθούν στην εξέλιξη της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας και στα προγράμματα εξοπλισμών.

Η στρατηγική συμφωνία υπεγράφη το 2021 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την ανανέωσή της. Η Αθήνα ζητά παράταση για ακόμη πέντε χρόνια και ρητές αναφορές στη συνεργασία επί του πεδίου, καθώς και ενίσχυση της συμπαραγωγής στην αμυντική βιομηχανία.

Η επίσκεψη της Βοτρίν πραγματοποιείται σε περίοδο όπου ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, ΝΑΤΟ και διατλαντικών σχέσεων βρίσκονται στο προσκήνιο.

Η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη «στρατηγική αυτονομία» της, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση. «Να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε πρόσφατα τη σημασία ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, καλώντας σε αύξηση των σχετικών δαπανών.

Περιφερειακές εξελίξεις και ασφάλεια

Πέρα από τη «Στρατηγική Εταιρική Σχέση για την Άμυνα και την Ασφάλεια», οι συζητήσεις Δένδια – Βοτρίν θα καλύψουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, την καινοτομία και τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, ενόψει και της άσκησης Orion 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, καθώς και σε θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, η Ουκρανία και η συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Φρεγάτες, υποβρύχια και αεροσκάφη

Το πρόγραμμα της Γαλλίδας υπουργού ξεκινά από τη φρεγάτα «Κίμων», όπου θα γίνουν οι κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της.

Αθήνα και Παρίσι συζητούν για νέα υποβρύχια, μετά την ακύρωση του σχεδίου για τις αμερικανικές φρεγάτες Constellation. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει εισηγηθεί τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων υποβρυχίων τύπου 214 («Παπανικολής») και την απόκτηση τεσσάρων ακόμη σύγχρονων μονάδων.

Παράλληλα, η Ελλάδα εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης δύο πλήρων μοιρών αεροσκαφών Rafale, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)