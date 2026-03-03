Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας είχε το πρωί επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τη στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη διαθεσιμότητά του να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και στη Βουλή, για τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Επιπλέον, χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, εξέφρασε προς τον Κύπριο Πρόεδρο τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.