Την τελευταία φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου στην Βουλή, για μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ημερολόγια έγραφε 4 Δεκεμβρίου του 2024. Ο Ανδρουλάκης είχε μόλις επανεκλεγεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και η συνάντηση ήταν θεσμική, η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών -προς αποκατάσταση μιας εθιμοτυπίας που δεν είχε ξεκινήσει καν ανάμεσά τους τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας επιπλέον ψυχρότητα που ερχόταν να προσθέσει στο (λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών) ήδη τεταμένο κλίμα.

Το σημερινό (03/03) τους τετ α τετ, που αναμένεται το μεσημέρι, στα σημεία του δεν έχει πολλές διαφορές από το προηγούμενο: η διάρκεια δεν είναι προκαθορισμένη, η ατζέντα δεν είναι προσυνεννοημένη, οι υποκλοπές συνεχίζουν να κρέμονται, σαν δαμόκλειος σπάθη, μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, ακόμα και όταν δεν αναφέρονται. Οι δύο μετέχοντες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν αναπτύξει ούτε δίαυλο επικοινωνίας, ούτε βηματισμό στην μεταξύ τους σχέση -η ενόχληση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, δε, με τις πρωθυπουργικές διαρροές της Πρωτοχρονιάς, πως ο Μητσοτάκης εμφανίζεται διατεθειμένος «να καλέσει για καφέ» τον Ανδρουλάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνταγματική αναθεώρηση, επιβεβαίωνε τον μονόδρομο: η επόμενη συνάντηση μεταξύ τους θα γινόταν με τον πλέον θεσμικό τρόπο.

Και όντως, αυτό συνέβη: ένα δημόσιο αίτημα του Ανδρουλάκη για ενημέρωση που αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας, τις εξελίξεις στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή, βρήκε κυβερνητική ανταπόκριση δια του Στέλιου Κουτνατζή, που σήκωσε χθες το τηλέφωνό του για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες με την Χαριλάου Τρικούπη. Παρότι η μια πλευρά στην πραγματικότητα «περιμένει» την άλλη για να τοποθετηθεί, κανείς εκ των δύο δεν δείχνει διάθεση να ξεφύγει από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής -αντιθέτως, ο Ανδρουλάκης αναμένεται να ζητήσει ενημέρωση για τα δεδομένα από το πεδίο και πώς αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και την Κύπρο, στον απόηχο της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και για την θέση της της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κρίση και τις συνέπειές της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αν, από τη μία, ο Μητσοτάκης θα επιθυμούσε να αποκατασταθεί ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε «να μπορούν να μιλάνε», όπως έχει πει στον Ανδρουλάκη, όταν θεωρείται απαραίτητο, από την άλλη ο Ανδρουλάκης θέλει να λειτουργεί αποκλειστικά θεσμικά, ώστε να είναι εμφανής και η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές, που αυτήν την στιγμή τουλάχιστον εκπροσωπούν τους δύο βασικούς πόλους του πολιτικού συστήματος. Και αν, για τον Μητσοτάκη, αυτή η τετ α τετ συνάντηση είναι μια ευκαιρία να αναδείξει και πάλι το αφήγημα της σταθερότητας, για τον Ανδρουλάκη είναι η προβολή ενός αντιπολιτευτικού προφίλ κόμματος κυβερνητικού, που έχει συναίσθηση των στιγμών και του ρόλου του -ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, μεταξύ άλλων διαγωνίζονται και για τα μάτια των ψηφοφόρων του προοδευτικού κέντρου.

Μένει να φανεί αν το ραντεβού με τον Ανδρουλάκη θα ανοίξει τον κύκλο και άλλων κατ’ ιδίαν συναντήσεων του Μητσοτάκη, που χθες άκουσε τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά σύγκλιση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών και το ΚΚΕ να ζητά μετατροπή της συνεδρίασης στην Ολομέλεια αποκλειστικά σε ενημέρωση για τη Μέση Ανατολή με δυνατότητα τοποθέτησης των εκπροσώπων των κομμάτων. Από την πλευρά του Μαξίμου, ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε ανοιχτός σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών (αποκλείοντας το συμβούλιο, τουλάχιστον για την ώρα), ενώ αναμένεται να μιλήσει στην Βουλή για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το Ιράν στην αυριανή του ομιλία στην Ολομέλεια, στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Σε επίπεδο διπλωματικής πολιτικής, η Αθήνα περιγράφει μεν ως προϋπόθεση για την σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου τον «έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο», ωστόσο αναφέρεται και στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα όσα έγιναν στην Κύπρο, εκτιμούν στην κυβέρνηση, επιβεβαιώνουν την εγγύτητα των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή -εξ ου και λήφθηκε η απόφαση οι δύο φρεγάτες του ελληνικού στόλου, ο «Κίμων» και τα «Ψαρά», καθώς και μαχητικά F16, να σταλούν προς αρωγή της Λευκωσίας. Αυτή η επιλογή, πάντως, βρήκε ήδη αντιδράσεις τόσο στο ΚΚΕ όσο και στη Νέα Αριστερά.

