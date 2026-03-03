Για αύριο το πρωί (10.00) έχει οριστεί η έκτακτη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη έπειτα από αιτήματα των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης να έχουν ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν, στον απόηχο των απρόκλητων ιρανικών επιθέσεων στη βρετανική βάση στην Κύπρο.

Η Ελλάδα, ήδη από χθες, συνδράμει την Κυπριακή Δημοκρατία με δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 Viper, στη βάση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ισχυρή αμυντική κάλυψη που απέστειλε άμεσα η Αθήνα στη Λευκωσία αποτελεί ξεκάθαρη σηματοδότηση της πλήρους ενεργοποίησης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας και Κύπρου.

Την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης για αποστολή τεσσάρων F-16, της φρεγάτας «Κίμων» και της φρεγάτας «Ψαρά» στην Κύπρο έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος σήμερα μεταβαίνει εκτάκτως στη Λευκωσία συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη. Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό, πρόκειται να γίνει δεκτός από τον Κύπριο πρόεδρο ενώ όσο θα βρίσκεται στη Λευκωσία θα έχει διαβουλεύσεις με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο έχει τεθεί σε συναγερμό με τους επιτελάρχες να πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις για επαναξιολόγηση της κατάστασης και σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων της Αθήνας.

Με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τη στοχοποίηση της Κύπρου από πλευράς Ιράν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη στήριξη που παρέχει η χώρα μας στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώ ανταλλαγή απόψεων είχαν και για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Κύπρο.

Πέραν της τακτικής ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να μιλήσει αύριο στη βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου των αποδήμων όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Με φόντο τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και στον απόηχο νέων απειλών από τους Φρουρούς της Επανάστασης που στοχεύουν ευθέως με εκτοξεύσεις πυραύλων την Κύπρο με την αιτιολογία της μεταφοράς αμερικανικών δυνάμεων στο νησί, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν δημοσίως αιτήματα επίσημης ενημέρωσης για επικείμενους σχεδιασμούς και αίτημα σύγκλησης συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Την ώρα που διαφαίνεται ότι αρχίζει να ξεσπά νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο το Ιράν και την κατάσταση στην Κύπρο, όπου πλέον από σήμερα υπάρχει και σημαντική ελληνική δύναμη άμυνας, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού καταθέσει σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά σήμερα στις 12 στο πρωθυπουργικό γραφεί στη βουλή τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ταυτόχρονα, σαφές είναι πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Ευρωπαίους εταίρους και ομολόγους του σε κράτη της ευρύτερης περιοχής για συντονισμό και ανταλλαγή απόψεων με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Απόλυτη προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί σταθερά η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τις φλεγόμενες ζώνες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να έχει προαναγγείλει από χθες πως από περιοχές που ο εναέριος χώρος το επιτρέπει οι επιχειρήσεις επιστροφής των Ελλήνων που το επιθυμούν ίσως να είναι θέμα χρόνου.

