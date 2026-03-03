Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περίπτωση παρατεταμένης ανάφλεξης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία της τιμής του Brent, η οποία εάν διατηρηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πυροδοτήσει νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά.

Καθοριστικοί παράγοντες για την ενεργοποίηση ή μη στοχευμένων και μετρημένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών θεωρείται το ντόμινο των επιπτώσεων, που μπορεί να πυροδοτήσει μια παρατεταμένη σύγκρουση, ειδικά αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν και χερσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με κύκλους του οικονομικού επιτελείου, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο «επιστροφής» του fuel pass, δηλαδή της επιδότησης της τιμής των καυσίμων απευθείας στην αντλία, μέτρο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022. Τότε, η κυβέρνηση προχώρησε στη συγκεκριμένη παρέμβαση ως απάντηση στη μεγάλη άνοδο των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Όπως λένε πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για να ενεργοποιηθεί το σενάριο αυτό θα πρέπει η τιμή του πετρελαίου να υπερβεί τα 100 δολάρια το βαρέλι και να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για πάνω από έναν μήνα.

«Διαθέτουμε θεσμικά και δημοσιονομικά εργαλεία για την προστασία της οικονομίας με υπεύθυνες παρεμβάσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, θυμίζοντας, ότι το fuel pass δεν ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια, αλλά όταν διαπιστώθηκε ότι η αποκλιμάκωση ήταν αργή, πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις σε βάρος νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο βρέθηκε στα 100 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2022, εκτινάχθηκε ως τα 120 δολάρια τον Ιούνιο του 2022 κι έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια στις αρχές του Αυγούστου εκείνης της χρονιάς.

H τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά, διαμορφώθηκε χθες κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι και κινήθηκε στα επίπεδα των 77,7 δολαρίων.

Οι τιμές στα ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου εκτινάχθηκαν χθες στα 43,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί και η ανοδική πορεία του φυσικού αερίου συνεχιστεί, τότε αναπόφευκτα ανοδικά θα κινηθούν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Φοροελαφρύνσεις

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασμός για τις φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς και οι κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, δεν μεταβάλλονται, καθώς το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη συνέχεια του προγραμματισμού. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει σενάρια ευαισθησίας για εξωγενείς κρίσεις, με την εκτίμηση ότι ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις είναι διαχειρίσιμες. Όπως επισημαίνουν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιόλογη ανθεκτικότητα έναντι εξωγενών κλυδωνισμών. Επιπλέον, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών αποτελούν εγγυητές της συνέχειας του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.

