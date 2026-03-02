Η FIE ανακοίνωσε την αναβολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σπάθης γυναικών «Acropolis», που ήταν προγραμματισμένο για το τριήμερο 5-7 Μαρτίου στην Αθήνα. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις αποστολών και αθλητριών.

Ανάμεσα στις τρεις διεθνείς διοργανώσεις ξιφασκίας που μετατέθηκαν, βρίσκεται και ο εμβληματικός ελληνικός θεσμός, το Coupe Acropolis.

Η φετινή διοργάνωση επρόκειτο να είναι η 40ή στην ιστορία του θεσμού και η πρώτη που θα φιλοξενούνταν στο νέο «Σπίτι της Ξιφασκίας» στην Παιανία. Περίπου 200 κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο αναμένονταν να συμμετάσχουν, διεκδικώντας διακρίσεις τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό.

Η ενημέρωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας:

«Αναβάλλεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Γυναικών «Acropolis», κατόπιν επίσημης απόφασης της Fédération Internationale d’Escrime (FIE), που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αθήνα 6–8 Μαρτίου 2026.

Η αναβολή αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIE, λόγω της τρέχουσας διεθνούς κατάστασης και των δυσκολιών μετακίνησης αποστολών, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης αναβάλλονται επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως στο Κάιρο (Αίγυπτος), 5 με 8 Μαρτίου 2026, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Ανδρών στην Πάντοβα (Ιταλία), 6 με 8 Μαρτίου 2026.