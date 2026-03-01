Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έφερε απρόβλεπτες συνέπειες και στον χώρο του παγκόσμιου τένις. Μετά την επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν και τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου στο Ντουμπάι, ο εναέριος χώρος των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισε, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους – ανάμεσά τους και κορυφαίους τενίστες.

Οι περισσότεροι βρίσκονταν στην πόλη λόγω της συμμετοχής τους στο Dubai Duty Free Tennis Championships, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγες ώρες πριν από τις δραματικές εξελίξεις. Νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, μετά την αποχώρηση του Τάλον Χρίκσπουρ από τον τελικό λόγω τραυματισμού.

🚨🇦🇪 Dubai airports just shut down all flights. Thousands of travelers stuck, no departures or arrivals right now as the chaos unfolds. Source: @visegrad24 https://t.co/J2kBucuvnN pic.twitter.com/0BUPIAMQzU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 28, 2026

Αγωνία για την αναχώρηση των παικτών – Στο τραπέζι οι ευθύνες της ATP

Ωστόσο, το τρόπαιο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Οι αθλητές, μαζί με προπονητές και οικογένειες, παραμένουν στα ξενοδοχεία τους, περιμένοντας οδηγίες και –κυρίως– εγγυήσεις ασφαλείας για την αναχώρησή τους. Η αβεβαιότητα μεγαλώνει, καθώς δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα του εναέριου χώρου.

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση για τον Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή στο επερχόμενο Indian Wells, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες. Το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή ακόμη και απουσίας από το τουρνουά είναι πλέον ορατό.

Η ATP βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους παίκτες και τις διοργανώτριες αρχές, αναζητώντας άμεση και ασφαλή λύση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Marca, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.