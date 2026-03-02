Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την αναβολή δύο αγώνων της 30ής αγωνιστικής, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Dubai BC, που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των αθλητών και των ομάδων, καθώς η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση επηρεάζει άμεσα τον αθλητικό χώρο. Η EuroLeague θα ενημερώσει για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των αναβληθέντων αγώνων μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
