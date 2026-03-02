Ο προγραμματισμένος αγώνας της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Τελ Αβίβ αναβάλλεται.
Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21:05, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέβαλαν την αναβολή, καθώς η γεωπολιτική κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα και τον αθλητικό χώρο.
Η EuroLeague παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα διεξαγωγής του αγώνα μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
- Εκτινάχτηκε η τιμή του χρυσού μετά την επίθεση στο Ιράν: Σιγουριά εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας αναζητούν οι επενδυτές
- Τραμπ: Το μεγάλο κύμα επίθεσης στο Ιράν έρχεται σύντομα – Το απόγευμα νέο διάγγελμα
- Washington Post: «Έντονο και παρανοϊκό κλίμα» στο Πεντάγωνο – «Τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο»