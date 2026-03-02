Ως απόλυτη προτεραιότητα παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προστασία των ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή, διαμηνύοντας την ετοιμότητα των διπλωματικών αρχών και τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Εφόσον υπάρχει σε κάποιες περιοχές ανοιχτός εναέριος χώρος, τότε, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, θα υπαρξουν «ακόμα και εντός της μέρας» επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

«Οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε συνδρομή» είπε. Όπως τόνισε, μαρτυρώντας την ανησυχία της Αθήνας, πρόκειται για «εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας. Το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο με αποτέλεσμα να έχουν αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί ταξιδιώτες».

Η κατάσταση είναι δυναμική και ο επαναπατρισμός είναι αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επικεφαλής των προξενικών αρχών στη Μέση Ανατολή.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

Η ελληνική κυβέρνηση, δια του υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους, όταν αυτός καταστεί εφικτός, καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής.

Πρέπει να επισημανθεί για να καταστεί απολύτως κατανοητό ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Έως και τώρα, ο εναέριος χώρος της περιοχής παραμένει κλειστός στην συντριπτική πλειοψηφία του. Σε χώρες που υπάρχουν έλληνες και λιγότεροι περιορισμοί πτήσεων, το υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει -ακόμη και εντός της ημέρας- πτήσεις επαναπατρισμού.

Έως τότε, παρακαλούνται οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και των Αρχών του εξωτερικού, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τους.

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και έδωσε σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ιδιαίτερα περίπλοκης αυτής κρίσης. Αυτή την ώρα, την ίδια σύσκεψη πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός.

Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας, λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη, αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα (Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες. Το πρόβλημα αυτό υφίσταται για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές. Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα.

Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο ένταξης της χώρας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας απάντησε πως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδας.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί η κυβέρνηση για ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας και τι μέτρα λαμβάνονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας και πως παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη.

Για τη διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Aramco στη Σαουδική Αραβία και αν υπάρχει κίνδυνος για τους Έλληνες στρατιώτες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας έγινε επίθεση αλλά δεν κινδύνευσε κανένας από το προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, ούτε αμυντικό υλικό.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση στη Σούδα, απάντησε πως δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες.

Για τον αριθμό των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή είπε πως δεν είναι όλοι οι πολίτες στον ίδιο κίνδυνο και σημείωσε πως όσοι αιτηθούν να επαναπατριστούν και μόλις αυτό καταστεί εφικτό θα κάνει η πολιτεία τα αδύνατα δυνατά στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

«Αυτή τη στιγμή η διαδικασία συντονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Επιχειρησιακά δεν θα πω κάτι περισσότερο», σημείωσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα να μην συμμετέχει η Σούδα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η χώρα βάζει πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης και δίνει έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών. «Ευτυχώς που η χώρα μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο έχει μια κυβέρνηση που έχει προνοήσει, έχει ψηλώσει τη χώρα, έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και δεν έχει κυβέρνηση που αποτελείται από διάφορους ιδεοληπτικούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν μικροπολιτική», συμπλήρωσε ενώ για τη Σούδα σημείωσε ότι «απάντησε το υπουργείο άμυνας στα fake news».

Για την αεράμυνα της χώρας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν γίνεται καμία συζήτηση επιχειρησιακών ζητημάτων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχετικά με δημοσίευμα της Καθημερινής για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή στην αντιπολίτευση αν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. «Εξεδόθη μια διάταξη η οποία υπογράφεται από ανώτατους δικαστές που έθεσε στο αρχείο την υπόθεση ως προς την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών και παρέπεμψε 4 ιδιώτες. Για το παράνομο λογισμικό η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση και κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Εφόσον κάποιος εμπιστεύεται την δικαιοσύνη θα πρέπει να την εμπιστεύεται εν συνόλω. Το κράτος θεσμικά πήρε όλες τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οφείλαμε αναλαμβάνοντας και όλη την πολιτική ευθύνη. Αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους. Η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση σε πρώτο βαθμό απολύτως σεβαστή», πρόσθεσε. «Δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο από τη στιγμή που την υπόθεση έχει αναλάβει η δικαιοσύνη», ανέφερε απαντώντας σε άλλη παρεμφερή ερώτηση.

«Δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση, είναι ψευδές. Η ΕΥΠ έχει δώσει ενημέρωση. Ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει», απάντησε σε ερώτηση γιατί η ΕΥΠ δεν έχει ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Για την υπόθεση των Τεμπών και σε ερώτηση αν θα σταλούν δικηγόροι ενάντια στους συγγενείς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως η ερώτηση έχει απαντηθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ερωτηθείς για περιστατικά αστυνομικών κατά διαδηλωτών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως στη μεγάλη εικόνα η ελληνική αστυνομία λειτούργησε υποδειγματικά και αναφέρθηκε στον αριθμό των προσαγωγών και συλλήψεων.

Σχετικά με ανακοίνωση της αρχής ελέγχου του καταναλωτή περί ελέγχων στην αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι άλλο πράγμα το κέρδος και άλλο η αισχροκέρδεια. «Αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται μια απότομη αύξηση των τιμών. Έκανε πολύ καλά η ανεξάρτητη αρχή και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση για να προειδοποιήσει. Άλλο να υπάρχει πραγματικός λόγος και άλλο να αυξάνει κανείς τους ελέγχους προληπτικά. Οφείλουν οι αρχές στο κράτος να δράσουν και να προβούν σε αυστηρούς ελέγχους», τόνισε.

Για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην Καθημερινή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι αποδομήθηκαν οι ισχυρισμοί του υπουργού Εξωτερικών και καθηγητή κ. Γεραπετρίτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η πρώτη βουλή είναι η προτείνουσα. Οι βουλευτές θα καταγράψει η ιστορία αν επιθυμούν να αναθεωρηθούν αυτά τα άρθρα ή όχι. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να δεσμευτεί η πλειοψηφία εφόσον είναι πλειοψηφία για την κατεύθυνση των άρθρων. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα σύνθεση, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν πάνω από 180 ψήφους. Υπάρχει μία δυνατότητα, ιστορική ευκαιρία, να προχωρήσουν αλλαγές και σε μεγάλες στα οποία ελπίζω ότι συμφωνούμε τώρα μπορούμε και έχουμε τους 180. Ποιος εγγυάται, ποιος λέει ότι την επόμενη φορά θα έχουμε πάλι 180;».

Για το ενδεχόμενο επίσκεψης του πρωθυπουργού στα Σκόπια απάντησε πως δεν γνωρίζει για τέτοια επίσκεψη.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός», απάντησε σε ερώτηση για το χρόνο των εκλογών.