Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις τους είχαν ως στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής αεροπορίας.

«Το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος έγιναν στόχος», αναφέρουν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Αναφέρει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους αναφέροντας πως «η τύχη του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι αβέβαιη».

Το Ισραήλ αναφέρει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στις επιδρομές.

