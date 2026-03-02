«Η διπλωματία ήταν και παραμένει η μόνη οδός για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει επί πολλές δεκαετίες αποτελέσει σοβαρή εστία κινδύνων για την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει διαχρονικά και συστηματικά καταπιέσει τον ιρανικό λαό παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Ωστόσο, η προληπτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΟΗΕ, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως επισημαίνει ήδη ο ΓΓ του ΟΗΕ. Η, δε, κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων επιτείνει τον κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική εξόδου από την κρίση, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο», σημειώνεται.

“Η διπλωματία ήταν και παραμένει η μόνη οδός για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναλάβει στέρεες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση, καθώς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης”, αναφέρεται.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη παγκόσμια ανησυχία μπροστά στο ενδεχόμενο περιφερειακής ανάφλεξης.

