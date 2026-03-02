Η πρόσφατη επίθεση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκαλεί σοβαρούς γεωπολιτικούς κραδασμούς, με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των έμμεσων συνεπειών. Το Πεκίνο, αν και δεν εμπλέκεται στρατιωτικά, είναι ο βασικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης και ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς ενέργειας για το 2025, σχεδόν το 80% της ιρανικής παραγωγής κατευθύνθηκε προς την κινεζική αγορά, καλύπτοντας ωστόσο μόλις το 14% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου της κινεζικής οικονομίας.

Η αριθμητική αυτή αποκαλύπτει μια διπλή πραγματικότητα: από τη μία πλευρά, το Ιράν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για τη διάθεση του πετρελαίου του· από την άλλη, η Κίνα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ιρανικό πετρέλαιο, αν και αποτελεί κρίσιμο συμπληρωματικό πυλώνα της ενεργειακής της ασφάλειας. Το Πεκίνο έχει επιδιώξει τα τελευταία χρόνια διαφοροποίηση πηγών προμήθειας, εισάγοντας πετρέλαιο από τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς, ωστόσο το ιρανικό αργό παραμένει στρατηγικής σημασίας λόγω ευνοϊκών τιμών και μακροπρόθεσμων συμφωνιών.

Η στρατηγική σχέση των δύο χωρών δεν περιορίζεται στον ενεργειακό τομέα. Η συνεργασία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», της γνωστής Belt and Road Initiative, μέσω της οποίας η Κίνα επενδύει σε υποδομές, λιμάνια, μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες στο ιρανικό έδαφος.

Το Ιράν κατέχει κομβική γεωγραφική θέση, συνδέοντας την Ανατολική Ασία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του για τα κινεζικά στρατηγικά συμφέροντα.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η κινεζική αντίδραση υπήρξε άμεση και αυστηρή. Το Πεκίνο έκανε λόγο για «κατάφωρη επιθετικότητα» εναντίον κυρίαρχου κράτους και κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών. Εκπρόσωποι του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισαν ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν πρέπει να γίνονται σεβαστές, ζητώντας επανέναρξη διαλόγου και διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας τόνισε ότι η χρήση ή η απειλή χρήσης βίας δεν αποτελεί λύση στις διεθνείς διαφορές και προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Η κινεζική στάση ευθυγραμμίζεται με τη διαχρονική ρητορική της περί μη επέμβασης και σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά την ανησυχία της για τις ενεργειακές ροές. Το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, συνιστά κρίσιμο παράγοντα κινδύνου. Μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να προκαλέσει εκτόξευση των τιμών και να επηρεάσει όχι μόνο την Κίνα αλλά και τη συνολική παγκόσμια οικονομία.

Παρά τις στενές σχέσεις Πεκίνου–Τεχεράνης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο η Κίνα να προχωρήσει σε άμεση στρατιωτική στήριξη του Ιράν. Η κινεζική ηγεσία δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στην αποφυγή άμεσης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εμπλοκή σε μια ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση θα υπονόμευε αυτούς τους στόχους και θα έθετε σε κίνδυνο τις εμπορικές της σχέσεις με τη Δύση.

Συνεπώς, η Κίνα αναμένεται να κινηθεί σε τρεις άξονες: ενίσχυση της διπλωματικής πίεσης για αποκλιμάκωση, επιτάχυνση της διαφοροποίησης των ενεργειακών της προμηθειών και προσεκτική διατήρηση της στρατηγικής της σχέσης με το Ιράν χωρίς να διαρρήξει τις ισορροπίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περιφερειακούς παίκτες.

Η εξέλιξη της κρίσης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν το Πεκίνο θα περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή με ισχυρή ρητορική ή αν θα αναγκαστεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή του ασφάλεια και, κατ’ επέκταση, τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.