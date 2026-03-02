Η Qatar Energy, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ, ανακοίνωσε τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις βασικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ, η Qatar Energy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παράγωγων προϊόντων».

Οι συγκρούσεις στην περιοχή εντείνονται, καθώς ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις και ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται για τρίτη ημέρα. Η κλιμάκωση αυτή έχει οδηγήσει σε προληπτικά κλεισίματα εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μερική αναστολή της παραγωγής πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν, καθώς και σε αρκετά μεγάλα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή σταθερότητα στην περιοχή.

