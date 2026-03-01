Διαβάζοντας μια δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια της χώρας επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Ο παρουσιαστής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο ηγέτης και ιμάμης των μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότητα Αγιατολάχ Σεΐντ Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, στο δρόμο της υπεράσπισης της αγιοσύνης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο δημοσιογράφος διαβάζει την ανακοίνωση ξεσπώντας σε λυγμούς.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας το Ισραήλ και διάφορες αραβικές χώρες.

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο, επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπόσχονται «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.