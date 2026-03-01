Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν ξεκινά επισήμως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ιρανικού συντάγματος, προβλέπεται η συγκρότηση προσωρινού συμβουλίου που θα αναλάβει τα καθήκοντα της ηγεσίας έως την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, όπως επιβεβαίωσε ο Λαριτζανί.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό» και σημείωσε πως οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Παράλληλα, ο Λαριτζανί προειδοποίησε για τον κίνδυνο εσωτερικών διχασμών, υπογραμμίζοντας ότι «οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», καλώντας τους πολίτες σε ενότητα.

Επτά ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επτά ανώτατοι ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι «εξαλείφθηκαν» κατά τη διάρκεια πρόσφατων πληγμάτων. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συγκαταλέγονται ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ, και ο γραμματέας του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τους θανάτους των δύο τελευταίων, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί, και ο υπουργός Άμυνας, Αζίζ Νασιρζάντε, σκοτώθηκαν επίσης στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι όλοι τους έχασαν τη ζωή τους «στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας» και πρόσθεσε πως αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα τις επόμενες ώρες.