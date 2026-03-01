Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βρισκόταν σε συνάντηση με τους ανώτερους συμβούλους του, Αλί Λαριτζανί, Αλί Σαμχανί και άλλους, σε ασφαλή εγκατάσταση λίγο πριν την επίθεση στην κατοικία του, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλέστηκε το Reuters.

Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν πως η συνάντηση θα γινόταν τελικά το πρωί.

Όπως έγραψε η Wall Street Journal, κορυφαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν συγκεντρώθηκαν σε κοινή συνεδρίαση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες εάν δεχόταν επίθεση το σημείο.

Το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινές πηγές υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τους εντόπισαν τρεις παράλληλες συναντήσεις, μία εκ των οποίων με τη συμμετοχή του Χαμενεΐ. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση επίθεση μέρα-μεσημέρι, με ισραηλινά αεροσκάφη να εξαπολύουν 30 βόμβες στην κατοικία του, σκοτώνοντάς τον.

Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ

Σύμφωνα με το CBS, περίπου 40 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους ο Σαμχανί, ο ανώτερος σύμβουλος του Χαμενεΐ, ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας.

Η CIA φέρεται να παρακολουθούσε για μήνες τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου μετά από κοινό πλήγμα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι, ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση, η CIA παρείχε στο Ισραήλ λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τη συνάντηση των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι η σύσκεψη θα πραγματοποιούνταν στο παλάτι όπου διέμενε ο Χαμενεΐ, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων της άμυνας. Η συγκυρία κρίθηκε ιδανική και Ουάσινγκτον – Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επισπεύσουν την επιχείρηση.

Οι απώλειες από την επίθεση

Πέραν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του. Το Ιράν επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγού Μοχάμαντ Πακπούρ, του υποστράτηγου Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, και του ναυάρχου Αλί Σαμχανί, Συμβούλου του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Άμυνας.

#BREAKING: Iran’s defense minister Aziz Nasirzadeh and Abdul Rahim Mousavi, chief of staff of Iran’s armed forces, were confirmed killed – state media pic.twitter.com/0ssS9aoP3v — Rudaw English (@RudawEnglish) March 1, 2026

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοτώθηκαν και «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα αρχικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 100 παιδιά σε σχολείο.