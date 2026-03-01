Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν drones «αυτοκτονίας» σε μάχη, στην επίθεση εναντίον του Ιράν. Τα λεγόμενα drones μονής κατεύθυνσης είναι γεμάτα με εκρηκτικά και χτυπούν τον στόχο τους.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χρησιμοποιήσει πυραύλους ακριβείας χερσαίας επίθεσης Tomahawk που εκτοξεύτηκαν από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και επιθέσεις από διάφορα μαχητικά αεροσκάφη, για να πλήξουν εκατοντάδες στόχους εντός του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν πυραύλους Tomahawk, μαχητικά αεροσκάφη F-18 και F-35, μαζί με λεπτομέρειες από τις επιθέσεις στο Ιράν στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Επική Οργή».

Τα drones αυτοκτονίας

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας που φαίνονται πανομοιότυπα, με βάση φωτογραφίες που δημοσίευσε το Πεντάγωνο, με το νέο LUCAS (Χαμηλού Κόστους Μη Επανδρωμένο Σύστημα Μάχης) που κατασκευάζεται από την Spektreworks με έδρα το Φοίνιξ της Αριζόνα. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Για πρώτη φορά, η CENTCOM χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που έχουν σχεδιαστεί με βάση τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Τα drones καμικάζι είναι φθηνά και προορίζονται να παραχθούν από διάφορους κατασκευαστές, δήλωσε το Πεντάγωνο.

Η τιμή των LUCAS είναι περίπου 35.000 δολάρια το καθένα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικό μέρος του πολέμου, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ωθήσει τις ΗΠΑ και άλλες χώρες προς μια νέα στρατηγική γνωστή ως « προσιτή μαζική » – έχοντας πολλά σχετικά φθηνά όπλα σε ετοιμότητα.

Πύραυλοι Tomahawk

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack είναι ένας πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που συνήθως εκτοξεύεται από τη θάλασσα για να επιτεθεί σε στόχους σε αποστολές βαθέων όπλων. Ο πύραυλος κρουζ Tomahawk με καθοδήγηση ακριβείας μπορεί να πλήξει στόχους από απόσταση 1.000 μιλίων (1.600 χιλιομέτρων), ακόμη και σε έντονα προστατευόμενο εναέριο χώρο.

Ο πύραυλος έχει μήκος 6,1 μέτρα (20 πόδια) με άνοιγμα φτερών 8,5 πόδια και ζυγίζει περίπου 1.510 κιλά (3.330 λίβρες (1.510 κιλά).

Η μονάδα της Raytheon κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk – οι οποίοι δεν είναι πυρηνικοί – οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από ξηρά ή θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 τέτοιους πυραύλους το 2026. Το μέσο κόστος τους ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια δολάρια έκαστος.

Υπάρχει επίσης μια συνεχής προσπάθεια να δαπανηθούν εκατομμύρια για την τροποποίηση και αναβάθμιση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων καθοδήγησης.

Μια πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Raytheon και του Πενταγώνου στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής πυραύλων κρουζ Tomahawk σε 1.000 μονάδες ετησίως.

Ο S&P 500 υποχωρεί λίγο κάτω από μισό τοις εκατό και ο Nasdaq χάνει λίγο κάτω από ένα τοις εκατό.

Οι στρατιωτικοί στρατοί των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έχουν δοκιμάσει πτητικά τον πύραυλο Tomahawk με δυνατότητα GPS και τον έχουν χρησιμοποιήσει σε επιχειρησιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk από τα ναυτικά των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Μαχητικά αεροσκάφη

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 και F-35 να χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το F-35 είναι ένα μαχητικό stealth πέμπτης γενιάς ικανό να αποφεύγει την ανίχνευση ραντάρ και να μεταφέρει πυρομαχικά ακριβείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει εκτενώς F-35 σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το F-18, κατασκευασμένο από την Boeing (BA.N), ανοίγει νέα καρτέλα, είναι ένα μαχητικό πολλαπλών ρόλων που μπορεί να εκτελέσει αποστολές αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, μεταφέροντας μια ποικιλία βομβών και πυραύλων.

Τα F-35 μπορούν να μεταφέρουν ένα ευρύ φάσμα πυραύλων, όπως αυτούς που μπορούν να αναζητήσουν και να καταστρέψουν εγκαταστάσεις ραντάρ για να τυφλώσουν τον εχθρό. Τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται επίσης από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.