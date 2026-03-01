Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεν φαίνεται να θρηνούν για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο ως προς τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, αυξάνοντας την πιθανότητα οι μελλοντικές διεθνείς διαφορές να επιλύονται με πυραύλους αντί με διπλωματία.

Οι αυταρχικοί ηγέτες του κόσμου, από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έως τον Σι Τζινπίνγκ, δύσκολα θα κοιμηθούν ήσυχοι μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε μια επιχείρηση που είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν χωρίς να επιδιώξουν διεθνή συναίνεση – ή έστω την έγκριση του Κογκρέσου – αποτελεί, σύμφωνα με αναλυτές, ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη μονομερή χρήση βίας προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι εξωτερικής πολιτικής. Μια επιλογή που ενδέχεται να καταστήσει τον πλανήτη λιγότερο ασφαλή.

Κανένας από τους δυτικούς συμμάχους της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν φαίνεται να πενθεί για τον θάνατο του 86χρονου Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη το Σάββατο, κατά την έναρξη μιας συντονισμένης επίθεσης με πυραύλους και drones από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή – που ακολουθεί λιγότερο από δύο μήνες μετά την αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του ισχυρού άνδρα της χώρας – μειώνει ακόμη περισσότερο το όριο αποδοχής της χρήσης στρατιωτικής βίας από κράτη για την επίλυση διαφορών.

“Βρισκόμαστε σε μια εποχή πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και έτσι ακριβώς μοιάζει,” δήλωσε ο Ρομπ Τζόνσον, επικεφαλής του Changing Character of War Centre του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Οι συνέπειες του ρίσκου που ανέλαβε ο Τραμπ στο Ιράν εξακολουθούν να εξελίσσονται, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τη σταθερότητα της διεθνούς τάξης.

Πηγή: Skynews