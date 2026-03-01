Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον “της καρδιάς” της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει “τον δρόμο προς την Τεχεράνη”.

Νέες σειρήνες ηχούν σε τεράστια έκταση του Ισραήλ 

Την ίδια ώρα νέες σειρήνες ηχούν σε τεράστια έκταση του Ισραήλ εν μέσω εισερχόμενων πυραύλων από το Ιράν, από τα Υψώματα του Γκολάν έως το Ασκελόν κοντά στα σύνορα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων της Χάιφα, του Τελ Αβίβ και περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες στην Τεχεράνη.

«Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, με την καθοδήγηση των ακριβών πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του, στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου ήταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρετούσε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».

