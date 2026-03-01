Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον “της καρδιάς” της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει “τον δρόμο προς την Τεχεράνη”.

BREAKING: Israel’s Air Force is now striking in the heart of Tehran, capital of Iran. In just 24 hours it achieved air superiority over the skies of Iran. pic.twitter.com/Y37yqcsglL — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 1, 2026

Νέες σειρήνες ηχούν σε τεράστια έκταση του Ισραήλ

Την ίδια ώρα νέες σειρήνες ηχούν σε τεράστια έκταση του Ισραήλ εν μέσω εισερχόμενων πυραύλων από το Ιράν, από τα Υψώματα του Γκολάν έως το Ασκελόν κοντά στα σύνορα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων της Χάιφα, του Τελ Αβίβ και περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες στην Τεχεράνη.

The only thing annihilated was you… https://t.co/RbFET8WILn — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

«Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, με την καθοδήγηση των ακριβών πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του, στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου ήταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρετούσε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».