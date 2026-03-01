Οι χώρες του Περσικού Κόλπου συνέρχονται εκτάκτως, αναζητώντας «ενιαία απάντηση» στις επιθέσεις του Ιράν, την ώρα που έξι αραβικά κράτη αναφέρουν σοβαρά πλήγματα με πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Στο Ντουμπάι, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, ενώ ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από το μεγαλύτερο Εμιράτο των ΗΑΕ.

🚨#BREAKING: The world’s iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property. pic.twitter.com/jhbXS2cgbB — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 28, 2026

Σύμφωνα με βίντεο αμφισβητούμενης γνησιότητας, επλήγη και το εμβληματικό επτάστερο ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια σε τουριστικές ζώνες της περιοχής.

Επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Ριάντ.

Το Κατάρ κατήγγειλε πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, όπου σταθμεύουν διεθνείς δυνάμεις. Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε έναν νεκρό και τριάντα τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η χώρα του βρισκόταν επί τρεις δεκαετίες σε καθεστώς ουδετερότητας.

There are no confirmed reports that Iran destroyed a U.S. airbase in Riyadh, Saudi Arabia. However, Iran did launch missiles at Al Udeid Air Base in Qatar in response to U.S. strikes on its nuclear facilities, escalating tensions in the region. pic.twitter.com/1Fclw52ods — Defence Journal (@Defence_Journl) March 1, 2026

Το Ομάν, που διαδραματίζει ρόλο βασικού μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφερε επίσης πλήγματα σε υποδομές του.

Απώλειες και εκκενώσεις στα Εμιράτα

Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με αραβικές πηγές, επλήγη το ξενοδοχείο Crowne Plaza, το οποίο εκκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Οι αρχές του Άμπου Ντάμπι επιβεβαίωσαν ότι drone που στόχευε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ (AUH) αναχαιτίστηκε, ωστόσο τα συντρίμμια του προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά.

https://t.co/QE8lDb2pyL 🚨 BREAKING: IRAN ATTACKS OMAN — EVEN NEUTRAL NATIONS NOW UNDER FIRE This is a dangerous new phase. Oman has long been one of the only countries trusted by ALL sides — a mediator between Iran and the United States, a bridge for diplomacy, a neutral… pic.twitter.com/CRm8Pqv0gq — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) March 1, 2026

Συνολικά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί και 58 τραυματίες, μετά την εκτόξευση 165 βαλλιστικών πυραύλων, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν πριν πλήξουν στόχους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε η εκτόξευση 541 ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με τις αρχές να δηλώνουν ότι 506 εξουδετερώθηκαν επιτυχώς.

Οι επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους πακιστανικής, νεπαλέζικης και μπαγκλαντεσιανής υπηκοότητας, εντείνοντας την ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

