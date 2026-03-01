Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλμα ιστορίας στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ξεπερνώντας τα 6.17μ και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ. Με αυτή την επίδοση άφησε πίσω του το 6.15μ του Σεργκέι Μπούμπκα και το 6.16μ του Ρενό Λαβιλενί, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις με 6.30μ.

Η σπουδαία επίδοση δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Μπούμπκα, που διατηρεί στενή σχέση με τον πρόεδρο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρο Καπράλο, επικοινώνησε με τον Καραλή αμέσως μετά τον αγώνα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το νέο ορόσημο του Έλληνα άλτη. Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, από έναν θρύλο προς έναν αθλητή που γράφει τη δική του ιστορία.

Ποιος είναι ο Σεργκέι Μπούμπκα

Ο Σεργκέι Μπούμπκα κυριάρχησε στο επί κοντώ από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 έως τα τέλη του ’90, καταρρίπτοντας συνολικά 35 παγκόσμια ρεκόρ (17 σε ανοιχτό και 18 σε κλειστό στίβο). Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, έξι παγκόσμιους τίτλους ανοιχτού στίβου και τέσσερις κλειστού, αποτελώντας έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητές όλων των εποχών.

Μετά το τέλος της καριέρας του ακολούθησε διοικητική πορεία, διατελώντας πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας για σειρά ετών. Σήμερα, βλέπει έναν νέο άλτη να πλησιάζει τα δικά του ιστορικά ύψη – και δεν κρύβει τον θαυμασμό του.

