Ένα σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει την πτώση βαλλιστικού πυραύλου σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ντόχα, στο Κατάρ. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από το Ιράν στο πλαίσιο των εξελίξεων που ακολούθησαν την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδεται, η Τεχεράνη προχώρησε σε ευρείας κλίμακας αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν σήμερα (28/2) ότι βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε επιτυχώς και πως η κατάσταση στη χώρα παραμένει σταθερή. Ωστόσο, το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνει αντικείμενο –πιθανόν συντρίμμια μετά την αναχαίτιση– να καταπέφτει σε κατοικημένη περιοχή κοντά στη Ντόχα, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά σε οχήματα που φέρεται να επλήγησαν.

Την ίδια ώρα, στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν την απομάκρυνση κατοίκων από τη συνοικία Ζουφάιρ, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραύλων. «Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απομακρύνει πολίτες και κατοίκους από τη ζώνη Ζουφάιρ. Ζητούμε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου, κάνοντας λόγο για παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά σε πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, αν και δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ριάντ.