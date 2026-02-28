Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Πηγή: Reuters

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα