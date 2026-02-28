H ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται να είχε τραγικές συνέπειες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι τουλάχιστον 51 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους στο δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Παράλληλα, οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανέρχονται σε […]