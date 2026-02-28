Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.
Πηγή: Reuters
- Αναφορές ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
- Ανάλυση του BBC για την επίθεση στην Τεχεράνη: Μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά ΗΠΑ και Ισραήλ βλέπουν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
- Γιώργος Μαζωνάκης: Με μουστάκι εμφανίστηκε στα μπουζούκια μετά την επέμβαση στη χολή